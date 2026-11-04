Diện mạo đại đô thị nam thủ đô sau hơn 2 năm được Sun Group đầu tư

Công viên Lễ hội cũng là không gian công viên độc đáo, buổi sáng như “dải lụa xanh” thu hút cư dân, du khách đến vui chơi, ngắm cảnh. Khi chiều xuống, nơi đây trở thành điểm hẹn giải trí sôi động với sân khấu nhạc nước hoành tráng cùng chuỗi công trình lung linh, từ cầu Long Kiều, cầu Kim Lọng đến đường dạo Cổng Chuông và quảng trường Trống Đọi Tam với biểu tượng trống khổng lồ cao hơn 32 m... Không chỉ đầu tư khu đô thị, Sun Group còn mang đến sức sống thông qua chuỗi sự kiện, lễ hội được tổ chức quanh năm. Đặc biệt, sự kiện bắn pháo hoa mỗi dịp cuối tuần dọc theo trục đại lộ lễ hội thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến thưởng lãm, chưa kể cư dân tòa căn hộ và khu phố thương mại lân cận.