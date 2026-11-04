Diện mạo đại đô thị nam thủ đô sau hơn 2 năm được Sun Group đầu tư

Ngày 8/8/2024, Sun Group chính thức khởi công khu đô thị Sun Urban City quy mô 420 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng. Cuối tháng 12/2024, tòa A1 - tháp căn hộ đầu tiên thuộc tổ hợp Art Residence - chính thức cất nóc, vượt tiến độ đề ra và “mở màn” cho chuỗi kỷ lục về tiến độ thi công tại khu đô thị này.
Sau hơn 2 năm triển khai, sức sống khu đô thị hiện hữu trên con phố dần lấp đầy cửa hàng cửa hiệu, người cao tuổi thong dong đi bộ dọc theo dòng kênh Vua Lê, trẻ em vui đùa trong công viên, dòng người nô nức đổ về an cư, vui chơi giải trí…
Mảnh ghép sáng nhất trong bức tranh chung là khu căn hộ Art Residence - hình mẫu an cư đầu tiên của Sun Urban City với thiết kế thông minh giúp tối ưu diện tích sử dụng. Với lợi thế kề cận công viên Lễ hội, khu căn hộ này có dư địa khai thác cho thuê tốt, đón dòng khách lưu trú ngắn ngày bên cạnh nhóm khách thuê ở dài hạn.
Câu chuyện văn hóa bản địa vốn được chủ đầu tư Sun Group dành nhiều tâm huyết chắt lọc để đưa vào thiết kế, quy hoạch khu đô thị nay hiện ra rõ nét trong từng hạng mục kiến trúc ngay công viên Lễ hội.
Công viên Lễ hội cũng là không gian công viên độc đáo, buổi sáng như “dải lụa xanh” thu hút cư dân, du khách đến vui chơi, ngắm cảnh. Khi chiều xuống, nơi đây trở thành điểm hẹn giải trí sôi động với sân khấu nhạc nước hoành tráng cùng chuỗi công trình lung linh, từ cầu Long Kiều, cầu Kim Lọng đến đường dạo Cổng Chuông và quảng trường Trống Đọi Tam với biểu tượng trống khổng lồ cao hơn 32 m... Không chỉ đầu tư khu đô thị, Sun Group còn mang đến sức sống thông qua chuỗi sự kiện, lễ hội được tổ chức quanh năm. Đặc biệt, sự kiện bắn pháo hoa mỗi dịp cuối tuần dọc theo trục đại lộ lễ hội thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến thưởng lãm, chưa kể cư dân tòa căn hộ và khu phố thương mại lân cận.
Tiếp nối công viên Lễ hội, giữa năm 2025, Sun Group tiếp tục khai trương công viên nước Sun World Ha Nam với 14 tổ hợp trò chơi từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, mang dấu ấn văn hóa múa rối nước. Công viên bổ sung vào đời sống thường nhật của cư dân “đặc quyền” vui chơi, giải trí và du lịch ngay tại nhà mỗi mùa hè.
Không để cư dân hay du khách rơi vào khoảng trống trải nghiệm giữa mùa lễ hội, sự kiện, Sun Urban City tiếp tục hoàn thiện công viên Thể thao Sun Sports City Ninh Binh quy mô 22 ha, song song việc bàn giao căn hộ Art Residence và nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền. Từ khu vực nhà thi đấu ban đầu, Sun Group phát triển mô hình công viên thể thao tại cửa ngõ nam thủ đô, quy tụ nhà thi đấu đa năng 7.500 chỗ, đường chạy 2.000 m và cụm 58 sân tập đa dạng gồm bóng đá, tennis, bóng rổ, cầu lông... Sân chơi được quy hoạch hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng quy mô giải đấu chuyên nghiệp cũng như mang đến không gian lý tưởng để tập luyện, tổ chức giải phong trào cho cư dân.
Trong tổ hợp công viên đã hoàn thiện của Sun Urban City còn phải kể tới công viên Văn hóa, với diện mạo thay đổi chỉ sau 3-4 tháng thi công trên khoảng đất rộng tới 36,7 ha. Tâm điểm là hồ nước khổng lồ rộng 16 ha, bao quanh bởi hàng nghìn cây xanh và thảm hoa rực rỡ khoe sắc, biến vùng đất từng trống trải thành không gian văn hóa, cảnh quan quy mô lớn giữa lòng đô thị.
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Dành gần 100 ha diện tích cho 5 đại công viên cùng không gian cây xanh, mặt nước, tiện ích phục vụ đời sống cư dân, Sun Urban City định nghĩa phong cách sống “vị nhân sinh” tại cửa ngõ nam Hà Nội khi quan tâm chăm sóc cư dân cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Hiện tại, hơn 90% lượng căn hộ Art Residence bàn giao đã sáng đèn, trong khi căn nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền vừa bàn giao cũng nhanh chóng được chủ sở hữu hoàn thiện nội thất. Chị Kim Nguyên (chủ sở hữu căn townhouse tại khu Kim Ngân) cho biết, gia đình đang làm nội thất để kịp hoàn thiện trước Tết Nguyên đán. “Nhìn thấy sức sống khu đô thị ngày một sôi động, tôi rất háo hức mong sớm được về ở như cư dân khác”, chị Nguyên chia sẻ.
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Sức nóng của Art Residence đang lan tỏa đến tổ hợp căn hộ Park Residence kề cận công viên Sun World Ha Nam và công viên Thể thao. Từ tòa đầu tiên cất nóc vào cuối tháng 1/2026, chỉ sau khoảng 7 tháng, Park Residence đã hoàn thiện kết cấu và cất nóc đồng loạt 15 tòa cao tầng. Đến nay, nhiều tòa căn hộ Park Residence đang tăng tốc hoàn thiện, dự kiến bàn giao những căn đầu tiên từ quý I/2027. Từ trung tâm Hà Nội, chỉ mất khoảng 50 phút di chuyển tới Sun Urban City. Cùng khoảng thời gian đó, người dân khu vực lân cận như Nam Định, Hưng Yên, Hoa Lư cũng có thể kết nối dễ dàng tới khu đô thị nghỉ dưỡng này. Vị trí trung tâm vùng đồng bằng nam Hà Nội đang đưa Sun Urban City thành “thủ phủ an cư” của người dân miền Bắc.