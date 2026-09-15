Công viên Văn hóa sắp hoàn thiện, Sun Urban City bừng sắc

Ngày 12/9, chuỗi hoạt động trải nghiệm giới thiệu công viên Văn hóa rộng hơn 36 ha tại Sun Urban City mang đến không khí sôi động, thu hút hàng trăm cư dân, du khách tham gia.

Công viên Văn hóa là mảnh ghép thứ 4 chuẩn bị đi vào vận hành, đồng thời là công viên có diện tích lớn nhất trong hệ sinh thái 5 công viên chủ đề được xây dựng tại Sun Urban City. Sau khi đi vào hoạt động, nơi đây bổ sung điểm đến vui chơi, thư giãn quy mô lớn ngay cửa ngõ nam thủ đô.

Tại sự kiện giới thiệu công viên với chủ đề “Rực rỡ từng nhịp sống”, quảng trường sự kiện bên hồ cảnh quan của công viên Văn hóa trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Nét đẹp văn hóa dân gian thân thuộc được đưa vào chuỗi trải nghiệm ngoài trời, kết hợp âm nhạc và màn trình diễn giải trí hiện đại, tạo nên ngày hội đa sắc màu cho nhiều thế hệ.

Dưới nền trời xanh, rực rỡ cánh diều tuổi thơ, các gia đình quây quần cắm trại, cùng nhau gửi gắm lời chúc, điều mong muốn lên cây ước nguyện. Các em nhỏ háo hức tham gia workshop trải nghiệm như nặn tò he, làm lồng đèn, bánh Trung thu, tô tượng. Ở góc khác, màn trình diễn đường phố như ảo thuật, bong bóng xà phòng khổng lồ của chú hề cũng mang đến phút giây hứng khởi, tràn ngập tiếng cười cho cư dân nhí.

Không khí tại công viên càng sôi động hơn khi sân khấu âm nhạc ngoài trời liên tục vang lên giai điệu trẻ trung. Từ hoạt động dành cho gia đình, trải nghiệm văn hóa đến biểu diễn nghệ thuật, mỗi khu vực mang màu sắc riêng, làm giàu thêm nhịp sống sôi động, gắn kết cộng đồng tại Sun Urban City.

Công viên lớn nhất đại đô thị Sun Urban City có gì đặc biệt?

Tiên phong đưa mô hình công viên văn hóa đã phát triển tại nhiều quốc gia về Sun Urban City, Sun Group kiến tạo công viên Văn hóa với quy mô 36,7 ha, trong đó hơn 16 ha là diện tích mặt nước. Hồ nước rộng đã hoàn thiện cùng hệ thống cây xanh bao quanh tạo nên khoảng sinh thái lớn, như “lá phổi xanh” điều hòa không gian sống.

Cư dân, du khách thích thú tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Ánh Dương.

Từ hồ trung tâm, hệ sinh thái tiện ích tiếp tục được phát triển với điểm nhấn như đảo pháo hoa giữa mặt hồ, khán đài ven hồ 4.500 chỗ, quảng trường sự kiện. Các khu vực được thiết kế linh hoạt, phục vụ từ lễ hội, biểu diễn nghệ thuật đến sự kiện cộng đồng quy mô lớn.

Một góc công viên nhìn từ đảo pháo hoa. Ảnh: Ánh Dương.

Công viên Văn hóa còn dành nhiều khoảng không cho phút giây thư thái. Đồi hoa, lối dạo ven hồ, bãi cỏ hay góc cà phê giữa cây xanh tạo nên không gian gần gũi thiên nhiên, nơi cư dân và du khách đi dạo, nghỉ ngơi, vui chơi.

Không gian mở tạo thêm sân chơi ngoài trời cho cư dân. Ảnh: Ánh Dương.

Hơn thế, nằm trên trục kết nối với công viên Lễ hội đã đi vào vận hành, công viên Văn hóa được kỳ vọng góp phần kiến tạo không gian trải nghiệm liền mạch, mở dư địa cho ngành dịch vụ và công nghiệp văn hóa phát triển.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Sun Group cho biết: “Chúng tôi tin rằng một đô thị đáng sống không chỉ nằm ở sản phẩm bất động sản, mà cần môi trường sống đủ tốt để mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian tận hưởng, kết nối và phát triển theo cách riêng. Bởi vậy, Sun Group dành nguồn lực lớn kiến tạo hệ sinh thái công viên, cảnh quan và trải nghiệm sống phong phú xung quanh, góp phần tạo nên giá trị bền vững cho đô thị”.

Công viên Lễ hội trên trục kết nối với công viên Văn hóa. Ảnh: Ánh Dương.

Khi công viên Lễ hội, công viên Sun World, công viên Thể thao đã vận hành và công viên Văn hóa cũng sắp hoàn thiện, mảnh ghép cuối cùng - công viên Sinh thái - cũng đang được gấp rút triển khai, hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi, thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn. Tất cả góp phần đưa Sun Urban City thành đô thị nghỉ dưỡng đáng sống phía nam Hà Nội.

Bất động sản gần công viên - thêm lợi thế hút nhà đầu tư

Sau khi trực tiếp tham quan công viên và dự án Sun Urban City, anh Nguyễn Văn Cường (phường Nam Định, Ninh Bình) quyết định xuống tiền cho căn nhà phố Kim Ngân - Kim Tiền. Với anh, điểm cộng lớn nằm ở vị trí. Vừa bước chân ra cửa đã chạm công viên Lễ hội, đi bộ chưa đầy 5 phút là tới công viên Văn hóa. Khoảng cách này không chỉ thuận tiện cho sinh hoạt, vui chơi mà còn mở ra tiềm năng khai thác dồi dào từ lượng khách đến các công viên.

Hệ thống đại công viên gia tăng giá trị bất động sản và tiện ích cho cư dân. Ảnh: Ánh Dương.

Trong khi đó, tòa căn hộ Park Residence cũng hút ánh nhìn với diện mạo ngày càng rực rỡ, cùng vị trí tọa lạc ngay “lõi” của 4 đại công viên gồm công viên Văn hóa, công viên Thể thao, công viên Sinh thái và Sun World Ha Nam.

“Nhìn công viên đông vui, tiện ích đi vào hoạt động, tôi có thêm niềm tin để xuống tiền. Tôi cũng quan sát thấy căn hộ ở đây đang có nhu cầu thuê khá tốt, từ ngắn hạn đến dài hạn. Với tôi, tài sản mua về có thể khai thác ngay và tạo dòng tiền thì càng sở hữu sớm càng có lợi”, chị Thúy Ngọc, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Những mảnh ghép mới cùng công trình đã đi vào vận hành đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, thúc đẩy dòng dịch chuyển của chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, bác sĩ và lực lượng lao động chuyên môn về sinh sống, làm việc. Cùng với đó, dòng khách đông đúc đổ về không gian giải trí, sự kiện, thể thao, nghỉ dưỡng tại Sun Urban City hàng tuần cũng tạo nên nguồn cầu, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời tiềm năng cho chủ nhân Park Residence và Kim Ngân - Kim Tiền nhờ khai thác kinh doanh, cho thuê lưu trú…