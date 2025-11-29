Lộ diện nhóm hưởng lương cao nhất La Liga

Chuyên trang Capology vừa cập nhật bảng lương của La Liga mùa 2025/26, và bức tranh thu nhập cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa nhóm siêu sao và phần còn lại.

Mbappe nhận lương cao nhất La Liga.

Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid tiếp tục chiếm trọn những vị trí dẫn đầu, nơi những bản hợp đồng lớn phản ánh tham vọng của các CLB hàng đầu Tây Ban Nha.

Ngay khi đặt chân đến Bernabeu, Kylian Mbappe leo lên đỉnh bảng với mức 600.962 euro mỗi tuần, tương đương hơn 31 triệu euro mỗi năm. Real Madrid coi anh là trụ cột cho cả dự án mới, và mức lương ấy cho thấy chuyện đó không chỉ nằm trên giấy.

Phía sau Mbappe, khoảng cách không quá lớn nhưng đủ để nhận ra mức độ chênh lệch về vai trò trong đội hình. David Alaba là người có thu nhập cao thứ hai tại Real Madrid với hơn 432.000 euro mỗi tuần. Song, những đóng góp của cựu sao Bayern cho CLB thời gian qua rất hạn chế.

Ở chiều hướng khác, Barcelona vẫn dựa vào kinh nghiệm của Robert Lewandowski, và tiền đạo người Ba Lan tiếp tục nằm trong nhóm lương cao nhất với mức 400.577 euro mỗi tuần. Atletico cũng góp mặt ở tầng này nhờ Jan Oblak, thủ môn luôn nằm trong nhóm ổn định nhất châu Âu nhiều năm qua.

Real Madrid phủ bóng lên danh sách khi Jude Bellingham và Vinicius Junior đều sở hữu mức thu nhập tương đương Lewandowski và Oblak. Sự hiện diện của họ cho thấy đội hình của Real không chỉ đắt giá ở thị trường chuyển nhượng mà còn được đầu tư mạnh về lương thưởng để giữ ổn định cho các trụ cột trẻ.

Lamine Yamal (trái) cũng có mức lương rất cao.

Barcelona cũng có những đại diện đáng chú ý khác trong nhóm thu nhập cao. Frenkie de Jong vẫn nằm trong diện được ưu tiên đãi ngộ với gần 365.000 euro mỗi tuần, trong khi Raphinha và Lamine Yamal cùng hưởng mức 320.577 euro mỗi tuần. Đây là con số vừa đủ cao để khẳng định vai trò quan trọng, nhưng vẫn đảm bảo đội bóng giữ được cấu trúc lương chặt chẽ trong bối cảnh tài chính còn hạn chế.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid tiếp tục củng cố sức mạnh khi Trent Alexander-Arnold và Fede Valverde cũng nằm trong nhóm 320.000 euro mỗi tuần, cho thấy chiều sâu đội hình của họ được trả công xứng đáng.

Bảng lương mới nhất của La Liga một lần nữa cho thấy sự thống trị tuyệt đối của Real Madrid và Barcelona ở khía cạnh tài chính. Họ không chỉ thu hút tài năng hàng đầu mà còn duy trì mức đãi ngộ nằm trong nhóm cao nhất châu Âu. Atletico góp mặt với Oblak, nhưng phần còn lại của giải đấu gần như không thể chen chân vào cuộc đua này.

La Liga vì thế tiếp tục là sân khấu của các siêu sao, nơi lương thưởng phản ánh rõ nét vị thế của từng cầu thủ trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ông lớn.