Lộ diện HLV thay thế Simeone tại Atletico Madrid

Sau hơn một thập kỷ dưới triều đại Diego Simeone, Atletico Madrid bắt đầu tính đến tương lai không còn nhà cầm quân người Argentina.

Theo Fichajes, cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất để kế thừa di sản đồ sộ của Simeone chính là Filipe Luis. Cựu hậu vệ người Brazil đang ghi dấu ấn trên băng ghế huấn luyện tại Flamengo (Brazil).

Kể từ khi treo giày và chuyển sang công tác huấn luyện năm 2024, Luis nhanh chóng chứng minh năng lực. Anh giúp Flamengo giành Copa do Brasil và Siêu cúp Brazil, đồng thời xây dựng lối chơi giàu kỷ luật và tinh thần tập thể, những yếu tố gợi nhớ rõ ràng đến phong cách “Cholismo” trứ danh của Simeone. Không chỉ là một chiến lược gia có tư duy hiện đại, Filipe còn được đánh giá cao về khả năng truyền cảm hứng và duy trì bản sắc chiến đấu cho đội bóng.

Filipe Luis được nhiều CLB châu Âu để mắt.

Thành công tại quê nhà giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu, trong đó Atletico Madrid là điểm đến được xem là “định mệnh”. Là người từng khoác áo "Rojiblancos" trong giai đoạn 2010–2019, Luis hiểu rõ triết lý của CLB, từ văn hóa phòng ngự chắc chắn, tinh thần chiến đấu đến khát khao vươn tầm châu Âu.

Chính điều đó giúp Luis trở thành ứng cử viên lý tưởng để kế thừa chiếc ghế mà Simeone có thể để lại trong tương lai gần. Hiện tại, người đại diện mới của Luis là Jorge Mendes - “siêu cò” có tầm ảnh hưởng lớn tại La Liga. Mendes được cho là lên kế hoạch mở đường cho thân chủ của mình trở lại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, việc chọn Luis cũng đi kèm với rủi ro. Cựu cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm dẫn dắt ở môi trường bóng đá châu Âu và sẽ phải đối mặt với sức ép khổng lồ khi kế nhiệm một HLV đưa Atletico lên tầm đẳng cấp thế giới.