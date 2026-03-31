Lộ diện Dynamic Island trên iPhone 18 Pro

Hàng loạt hình ảnh rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng đã hé lộ thiết kế thu hẹp đột phá của Dynamic Island trên chiếc iPhone 18 Pro.

Hai hình ảnh bị rò rỉ về thiết kế Dynamic Island trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Early Apple Leaks/Ice Universe.

Theo các hình ảnh rò rỉ vừa được đăng tải trên mạng xã hội X vào ngày 30/3, Apple đang ráo riết thử nghiệm một cụm Dynamic Island thu nhỏ hơn cho thế hệ iPhone tiếp theo.

Cụ thể,tài khoản công nghệ "Early Apple Leaks" đã công bố bức ảnh chụp cận cảnh màn hình một thiết bị được cho là iPhone 18 Pro. Dưới ánh đèn flash soi chiếu, người xem có thể dễ dàng nhận thấy phần rãnh khuyết hình viên thuốc chứa cụm nhận diện khuôn mặt Face ID đã được rút gọn đáng kể.

Ở phần bình luận, chuyên gia tin đồn Majin Bu đã đưa ra phân tích riêng của mình về hình ảnh, chỉ ra rằng cảm biến hồng ngoại đã được dịch chuyển đến góc trên bên trái của màn hình. Điều này đề cập đến một vòng tròn, nhìn có vẻ giống như nằm bên dưới màn hình ở góc.

Đây có thể là cách khả thi để Apple thu nhỏ Dynamic Island, vì bộ phát sẽ dễ đặt bên dưới màn hình hơn. Bất kỳ thiết bị nào nhận ánh sáng, chẳng hạn như cảm biến hồng ngoại hoặc cảm biến camera thông thường, đều khó đặt hơn nhiều bên dưới màn hình phát sáng.

Trong khi đó, một nguồn tin nổi tiếng khác là Ice Universe đăng tải hình ảnh chụp cận khác về thiết bị cho thấy một cặp lỗ khuyết nhỏ hơn nhiều trên màn hình.

Đây không phải lần đầu thông tin về Dynamic Island nhỏ hơn xuất hiện. Đầu tháng 1, Instant Digital cho biết iPhone 18 Pro sẽ trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Face ID nằm dưới màn hình.

Về lý thuyết, thay đổi này giúp thu nhỏ kích thước lỗ khuyết Dynamic Island trên sản phẩm. Những bộ phận hỗ trợ khác như đèn chiếu điểm và camera hồng ngoại vẫn đặt trong lỗ khuyết như cũ. Trang tin MacRumors dẫn lời chuyên gia phân tích kỳ cựu Ross Young cũng đồng tình với tin đồn này.

Theo báo cáo từ chuỗi cung ứng được AppleInsider trích dẫn hôm 26/3, Apple đã chốt xong lộ trình "khai tử" thiết kế Dynamic Island. Cụ thể, Táo khuyết đang âm thầm phát triển công nghệ nhúng toàn bộ cụm cảm biến camera trước xuống dưới tấm nền màn hình.

Theo kế hoạch, phần Dynamic Island sẽ được ép nhỏ lại thành một rãnh cắt. Cuối cùng, phần khuyết này sẽ hoàn toàn biến mất, để lại một lỗ đục duy nhất dành cho camera selfie.

Lộ trình này cũng phù hợp với các báo cáo từ chuỗi cung ứng và kỳ vọng của giới phân tích trong nhiều năm qua, trong bối cảnh Apple đang nỗ lực loại bỏ các phần khuyết trên màn hình mà không làm giảm hiệu suất của Face ID.

Ngoài ra, nhà sản xuất iPhone cũng thường triển khai các thay đổi phần cứng lớn theo từng giai đoạn, nhằm giảm thiểu rủi ro trong khi tinh chỉnh công nghệ. Nếu kế hoạch này được duy trì, những chiếc iPhone trong tương lai sẽ có thiết kế gọn gàng hơn, trong khi vẫn giữ lại các tính năng bảo mật cốt lõi.