Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lộ diện 18 đội tuyển có vé dự World Cup 2026

  • Thứ hai, 13/10/2025 11:10 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Nhiều đội tuyển lớn trên thế giới đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026.

world cup 2026 anh 1

Ở khu vực châu Á, Australia, Nhật Bản, Iran, Jordan, Hàn QuốcUzbekistan là những đội tuyển giành vé trực tiếp đến châu Mỹ vào năm sau.
world cup 2026 anh 2

Ngoài những ông lớn quen mặt, JordanUzbekistan đều có lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, tạo nên cơn địa chấn ở vòng loại khu vực châu Á.
world cup 2026 anh 3

Tại Nam Mỹ, hai gã khổng lồ ArgentinaBrazil đều giành vé sớm. Với Argentina, thầy trò HLV Lionel Scaloni chịu áp lực lớn khi phải bảo vệ danh hiệu vô địch đã đạt được cách đây 3 năm.
world cup 2026 anh 4

Các đại diện khác của Nam Mỹ cũng góp mặt tại World Cup gồm Colombia, Ecuador, ParaguayUruguay.
world cup 2026 anh 5

Ở khu vực châu Phi, Ghana là đội tuyển mới nhất giành vé sau chiến thắng 1-0 trước Comoros rạng sáng 13/10.
world cup 2026 anh 6

Trước đó, Morocco, Tunisia, Ai CậpAlgeria đều xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
world cup 2026 anh 7

Ở châu Đại Dương, New Zealand giành suất duy nhất đi thẳng đến World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước New Caledonia hồi tháng 3. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, đội tuyển nước này góp mặt tại World Cup.
world cup 2026 anh 8

18 đại diện kể trên cùng 3 đội chủ nhà là Mỹ, CanadaMexico sẽ tranh tài tại World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.
Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Zidane he lo khat vong dan dat tuyen Phap hinh anh

Zidane hé lộ khát vọng dẫn dắt tuyển Pháp

7 giờ trước 10:05 13/10/2025

0

Zinedine Zidane cuối cùng cũng lên tiếng về điều mà giới hâm mộ bóng đá Pháp chờ đợi suốt nhiều năm qua: giấc mơ được trở thành HLV đội tuyển quốc gia.

Ancelotti truyen 'sinh khi' cho Rodrygo hinh anh

Ancelotti truyền 'sinh khí' cho Rodrygo

7 giờ trước 10:05 13/10/2025

0

Bị nghi ngờ, chấn thương và áp lực đè nặng, Rodrygo tưởng như đánh mất chính mình. Nhưng nhờ Ancelotti, anh trở lại - mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn, và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Cau thu vo danh tao ky tich World Cup hinh anh

Cầu thủ vô danh tạo kỳ tích World Cup

7 giờ trước 10:05 13/10/2025

0

Thủ môn Benjamin Asare đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Từ khung gỗ Accra Sports Stadium đến tấm vé dự World Cup 2026, anh trở thành biểu tượng cho niềm tin và sự kiên trì của bóng đá nội địa Ghana.

Duy Luân

world cup 2026 world cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý