Lộ diện 18 đội tuyển có vé dự World Cup 2026

Ở khu vực châu Á, Australia, Nhật Bản, Iran, Jordan, Hàn Quốc và Uzbekistan là những đội tuyển giành vé trực tiếp đến châu Mỹ vào năm sau.
Ngoài những ông lớn quen mặt, Jordan và Uzbekistan đều có lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, tạo nên cơn địa chấn ở vòng loại khu vực châu Á.
Tại Nam Mỹ, hai gã khổng lồ Argentina và Brazil đều giành vé sớm. Với Argentina, thầy trò HLV Lionel Scaloni chịu áp lực lớn khi phải bảo vệ danh hiệu vô địch đã đạt được cách đây 3 năm.
Các đại diện khác của Nam Mỹ cũng góp mặt tại World Cup gồm Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay.
Ở khu vực châu Phi, Ghana là đội tuyển mới nhất giành vé sau chiến thắng 1-0 trước Comoros rạng sáng 13/10.
Trước đó, Morocco, Tunisia, Ai Cập và Algeria đều xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ở châu Đại Dương, New Zealand giành suất duy nhất đi thẳng đến World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước New Caledonia hồi tháng 3. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, đội tuyển nước này góp mặt tại World Cup.
18 đại diện kể trên cùng 3 đội chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico sẽ tranh tài tại World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.
