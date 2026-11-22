Liverpool chỉ thắng một trong năm trận sân nhà tại Premier League mùa này, mở ra cơ hội cho MU trong trận đầu dưới thời Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino ra mắt MU tại Anfield, nơi đội bóng thành Manchester thắng 2-1 mùa trước.

Lúc 23h30 ngày 22/11, Pochettino ra mắt MU trên sân của đối thủ mà đội bóng ông vừa nhận lời dẫn dắt đã thắng cả hai lượt mùa trước. Trong trận ra mắt CLB mới, Pochettino bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Matheus Cunha chơi cao nhất. Bộ ba tiền vệ tấn công gồm Patrick Dorgu, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo. Kobbie Mainoo và Youri Tielemans đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn, phân phối bóng.

Nơi hàng thủ, Matthijs de Ligt có lần đầu đá chính tại Premier League. Sát cánh cùng anh là Lisandro Martinez, Leny Yoro và Diogo Dalot.

Một số nguồn tin cho biết MU có thể ra sân với sơ đồ 3-4-3 với Dalot, Dorgu đá cánh phải, trái, trong khi bộ ba hàng công gồm Fernandes, Mbeumo và Cunha.

Sơ đồ chiến thuật dự kiến của 2 CLB.

Kể từ chiến thắng 3-2 trước Liverpool hồi tháng 5, tình thế đã khác nhiều. Sau 10 vòng Premier League mùa này, MU mới thắng một trận và kém đội chủ sân Anfield 10 điểm.

Hai đội cùng ghi 14 bàn, nhưng Liverpool mới thủng lưới 10 lần, còn MU đã nhận 19 bàn thua. Pochettino vì thế có lý do để thận trọng trong ngày trở lại Premier League. Dù vậy, trận thua gần nhất của Liverpool ở Anfield cũng gợi ý cho ông cách kiếm điểm.

Liverpool dễ tổn thương ở Anfield

Trong 18 điểm Liverpool giành được qua 10 vòng, chỉ 5 điểm đến từ Anfield. Đội bóng của HLV Andoni Iraola tịt ngòi ở ba trong năm trận sân nhà. Đầu tháng 11, Arsenal chỉ cần một pha áp sát hiệu quả để định đoạt cuộc đối đầu tại đây.

Phút 16, Liverpool tìm cách đưa bóng lên từ quả phát bóng của thủ môn. Arsenal đoạt lại bóng, Declan Rice băng xuống bên phải rồi căng ngang cho Kai Havertz đệm vào lưới ở cột xa. Liverpool còn hơn 70 phút để tìm bàn gỡ nhưng đành chấp nhận thua 0-1.

MU có những cầu thủ phù hợp để khai thác tình huống tương tự. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo có thể gây sức ép lên người cầm bóng, còn Bruno Fernandes đủ nhạy bén để tìm ra đường chuyền ngay khi đồng đội giành lại quyền kiểm soát. Nếu MU lùi quá sâu, Bruno sẽ phải nhận bóng từ phần sân nhà. Khi ấy, khoảng cách từ anh đến khung thành Liverpool lớn hơn nhiều và hàng thủ chủ nhà cũng có thêm thời gian lui về.

Bruno Fernandes có thể khai thác khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Liverpool nếu MU đoạt bóng ngay trên phần sân đối phương.

Tất nhiên, đẩy đội hình lên cao đồng nghĩa MU phải để mắt tới Florian Wirtz. Tiền vệ người Đức vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace rồi lập công ba lần khi trở về khoác áo đội tuyển. Chỉ cần Wirtz thoát khỏi cầu thủ theo kèm và xoay được người, phía trước anh có Alexander Isak, tác giả 7 trong 14 bàn của Liverpool tại giải.

Pochettino cần sửa gì trước tiên?

Trận hòa Aston Villa 4-4 ở vòng trước phần nào lý giải tình cảnh của MU. Họ hai lần san lấp cách biệt hai bàn trong cùng một trận, nhưng ghi đến bốn bàn vẫn chỉ đủ giành một điểm. Sau 10 vòng, MU chưa giữ sạch lưới lần nào. Lần gần nhất họ khởi đầu mùa giải như vậy đã cách đây 40 năm.

Điều đáng ngại nằm ở những vị trí MU để đối thủ dứt điểm. Theo Opta, nếu bỏ qua phạt đền, mỗi cú sút về phía khung thành MU có giá trị trung bình 0,14 bàn thắng kỳ vọng, cao nhất giải. Nói cách khác, đối thủ của MU thường tìm được góc sút thuận lợi. Ngoài Isak, đội khách còn phải trông chừng Cody Gakpo, người đã ghi bàn trong cả ba lần gần nhất gặp họ tại Premier League.

Về lực lượng, Virgil van Dijk đủ thể lực ra sân cho Liverpool. Ryan Gravenberch và Jeremie Frimpong cũng đã tập lại cùng đồng đội. Phía MU, Benjamin Sesko dự kiến vắng mặt, còn Marcus Rashford chưa bình phục chấn thương hông. Pochettino càng cần Bruno ở gần Cunha và Mbeumo để đội khách có người phối hợp mỗi khi thoát được sức ép.

Trước trận, Iraola thừa nhận ông hiểu các cầu thủ MU nhưng khó đoán Pochettino sẽ dùng họ thế nào. HLV Liverpool đặc biệt lưu ý học trò về những phút đầu, khi ai bên phía đối diện cũng muốn ghi điểm với thầy mới. Với MU, khởi đầu tốt nhất ở Anfield có thể đến từ một việc khá cụ thể: buộc Liverpool chuyền hỏng ngay trước vùng cấm, khi Bruno vẫn còn ở đủ gần để tận dụng.