Liverpool rơi tự do

Bốn trận thua liên tiếp, hàng thủ chao đảo, hàng công rệu rã - Liverpool đang lạc lối trong chính hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Liverpool vừa thua Brentford 2-3.

Những gì từng lung linh mùa trước giờ trở nên xa vời, như một tấm ảnh cũ phai màu treo trong ký ức của người hâm mộ.

Khi nhà vô địch đánh mất chính mình

Sân Brentford Community rạng sáng 26/10 không chỉ chứng kiến một thất bại, mà là sự phản chiếu của một Liverpool rệu rã và bất lực. Từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội bóng của Arne Slot bị đẩy vào thế bị động. Chỉ sau 5 phút, cú vô-lê hoàn hảo của Dango Ouattara khiến họ sững sờ. Một tình huống ném biên quen thuộc của Brentford, thứ mà Liverpool lẽ ra phải biết cách hóa giải, lại mở ra màn sụp đổ.

Những hình ảnh sau đó khiến các CĐV “The Kop” nhói lòng: Van Dijk nổi giận với đồng đội, Konate cúi gằm mặt xuống đất, còn Gakpo chỉ biết giơ tay cãi lại. Đó không còn là Liverpool của tinh thần đoàn kết và ý chí thép, mà là một tập thể rời rạc, mệt mỏi và mất niềm tin.

Hàng thủ mất tập trung, hàng công phung phí, và rồi định mệnh quay lưng. Salah cùng Wirtz bỏ lỡ cơ hội san bằng, trước khi Kevin Schade và Mikkel Damsgaard trừng phạt bằng bàn thắng thứ hai. Pha dứt điểm cứu vãn của Milos Kerkez cuối hiệp một chỉ như cái phao mong manh giữa biển động.

Hiệp hai, VAR lại gieo thêm cay đắng: pha va chạm của Van Dijk với Ouattara được xác định trong vòng cấm, và Igor Thiago không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 3-1. Salah rút ngắn 2-3 ở phút 89, nhưng chỉ là tia sáng yếu ớt trong đêm dài của đội bóng vùng Merseyside.

Liverpool đang đánh mất chính mình.

Nếu một năm trước, Mohamed Salah gồng gánh Liverpool trên vai bằng những pha solo và bàn thắng quyết định, thì nay, anh chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. 33 tuổi, vẫn chạy, vẫn sút, vẫn nỗ lực - nhưng sự bùng nổ, ma thuật và niềm vui trong từng pha chạm bóng đã biến mất. Dù bàn thắng muộn trước Brentford giúp anh duy trì kỷ lục 50 trận đá chính liên tiếp ở Premier League - điều chưa ai làm được từ Ian Rush - thì đó không còn là Salah từng khiến cả giải đấu khiếp sợ.

Và cũng như Salah, Liverpool giờ là đội bóng biết cách tạo ra cơ hội, nhưng không còn biết cách giành chiến thắng.

Arne Slot - giữa bão hoài nghi và niềm tin

Khi các khán đài Brentford hát vang “You’re getting sacked in the morning” (ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng), Arne Slot vẫn bình thản. Ông hiểu thứ bóng đá mình muốn xây dựng cần thời gian, nhưng cũng nhận ra sự kiên nhẫn trong thế giới bóng đá Anh là điều xa xỉ.

“Các đối thủ đã tìm ra cách chơi trước Liverpool, và chúng tôi chưa có lời giải”, Slot thừa nhận. “Thay đổi quá nhiều trong mùa hè khiến mọi thứ khó khăn, nhưng tôi không nghĩ sẽ thua bốn trận liên tiếp. Dẫu vậy, tái thiết luôn là hành trình gập ghềnh”.

Ông nói đúng - và cũng nói đủ. Liverpool mùa này không đơn thuần gặp vận đen. Họ đang phải học cách trưởng thành lại, sau một mùa giải đỉnh cao khiến mọi tiêu chuẩn bị thổi phồng.

Arne Slot giờ đối mặt nhiều hoài nghi.

Chấn thương của Alexander Isak, Gravenberch, Frimpong hay Alisson chỉ là phần nổi. Phần chìm là sự sa sút tinh thần - khi những người từng chiến đấu đến cùng giờ lại dễ dàng gục ngã trước khó khăn.

Liverpool từng là đội khiến cả Premier League ngưỡng mộ vì nhiệt huyết, tốc độ và tinh thần không bỏ cuộc. Giờ đây, họ giống một tập thể lạc lối, hoài nghi bản thân, và chờ đợi phép màu thay vì tự tạo ra nó.

Bốn trận thua không chỉ là con số, mà là biểu hiện của sự mất phương hướng. Những gì từng là bản sắc - pressing tầm cao, phản công thần tốc, tinh thần thép - giờ bị thay bằng sự chần chừ, thiếu liên kết, và cả sự mệt mỏi trong đôi mắt của các trụ cột.

Nếu Arsenal thắng Crystal Palace, khoảng cách 7 điểm có thể không phải thảm họa, nhưng là lời cảnh tỉnh rằng Liverpool không còn đứng trong nhóm thống trị.

Khi cổ động viên Brentford ra về, bài hát “Celebration” vang lên trên loa sân vận động – “Hãy ăn mừng những ngày tươi đẹp.” Còn với Liverpool, câu hát ấy giờ nghe như một lời nhắc đau lòng.

Bởi những ngày tươi đẹp đó - mùa giải của sự thăng hoa, của chức vô địch, của nụ cười Salah và niềm tin của Anfield - đã trôi xa. Giờ đây, “Lữ đoàn đỏ” chỉ còn lại những cơn mưa, những sai lầm và câu hỏi chưa có lời đáp:

Làm sao để trở lại là chính mình?