Liverpool phản đối quyết định 'trái luật'

Liverpool không phủ nhận đã thua Manchester City xứng đáng, nhưng họ không thể im lặng trước cách bàn thắng của Virgil van Dijk bị tước bỏ.

Tình huống Van Dijk đánh đầu tung lưới Man City, nhưng bàn thắng không được công nhận.

Pha đánh đầu của đội trưởng Liverpool lẽ ra có thể giúp trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1. Song, VAR can thiệp, trọng tài hủy bàn, và từ đó thế trận sụp đổ với thầy trò Arne Slot.

Tình huống xảy ra ở hiệp một. Từ quả phạt góc, Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Gianluigi Donnarumma. Andrew Robertson đứng sát vạch khung thành, trong tư thế việt vị, và cúi người né bóng khi nó bay qua. VAR xác định hậu vệ người Scotland “ảnh hưởng đến khả năng phản xạ của thủ môn” và khuyến nghị trọng tài từ chối bàn thắng.

Liverpool lập tức gửi đơn khiếu nại lên PGMOL, cơ quan điều hành trọng tài Premier League do Howard Webb đứng đầu. Theo đội bóng, quyết định này đi ngược với Luật 11 của FA.

Luật nêu rõ, cầu thủ ở tư thế việt vị chỉ bị phạt nếu tham gia vào tình huống bóng hoặc có hành động rõ ràng ngăn cản đối thủ. Trong trường hợp này, Robertson không chạm bóng, không che tầm nhìn và cũng không tranh chấp với Donnarumma.

Liverpool xem lại băng ghi hình từ nhiều góc quay và khẳng định thủ môn Man City vẫn nhìn rõ hướng bóng. Câu lạc bộ yêu cầu PGMOL làm rõ tiêu chí nào trong Luật 11 được áp dụng để hủy bàn thắng. Theo họ, đây không phải vấn đề cảm tính, mà là sự diễn giải sai quy định.

HLV Arne Slot giữ thái độ điềm tĩnh nhưng không giấu được thất vọng: “Robertson hoàn toàn không can thiệp. Ngay sau trận, tôi được xem lại một tình huống tương tự ở mùa trước, cũng trọng tài này bắt, và bàn thắng của Man City khi ấy lại được công nhận”. Slot thừa nhận đội bóng của ông xứng đáng thua, nhưng cho rằng pha bóng đó “đã bị xử lý sai”.

PGMOL chưa đưa ra phản hồi, nhưng vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về tính nhất quán của VAR. Liverpool nhiều lần chịu thiệt trong những quyết định như vậy, và sự kiên nhẫn của họ dường như đã cạn.

Với người hâm mộ, đây không chỉ là một bàn thắng bị tước, mà là một lời nhắc rằng luật lệ ở Premier League đang bị diễn giải theo cảm tính. Bóng đá có thể chấp nhận sai sót, nhưng không thể chấp nhận sự tùy tiện, nhất là khi chỉ một cú cúi đầu của Robertson cũng đủ khiến cả bàn thắng hợp lệ biến mất.