Liverpool lộ nguyên hình

Liverpool rời sân với trận hòa 1-1 trước Sunderland, nhưng cảm giác đọng lại không phải sự tiếc nuối vì không thắng mà là nỗi lo lắng về một hệ thống đang trật nhịp.

Isak chưa cho thấy giá trị tại Liverpool.

Rạng sáng 4/12, đội bóng của Arne Slot lại phơi bày những lỗ hổng cũ, những hạn chế mới và chỉ thoát thua nhờ vào gương mặt được kỳ vọng nhất mùa này: Florian Wirtz, bản hợp đồng kỷ lục có giá trị vượt mốc 157 triệu USD .

Isak chìm nghỉm, Wirtz bước lên

Nếu trận thắng West Ham 2-0 ở vòng trước là lời khẳng định đầu tiên của Isak ở Premier League với bàn thắng mở tài khoản, thì cuộc đối đầu Sunderland lại chứng minh Liverpool vẫn chưa biết cách tạo ra một cấu trúc tấn công đủ vững để “nuôi” những sát thủ như anh. Hiệp một chứng kiến Isak gần như bị nuốt chửng giữa các tuyến.

Không có bóng, không có khoảng trống, không có người phối hợp, Isak trông giống một mắt xích lạc lõng hơn là đầu tàu tấn công. Đó là thực tế phũ phàng cho một trung phong vừa mới ghi bàn và được kỳ vọng mở ra chu kỳ bùng nổ.

Và một lần nữa, Liverpool phải trông đợi vào Wirtz. Nếu Isak là lời giải trong vòng cấm thì Wirtz là nguồn năng lượng duy nhất xuyên suốt trận đấu. Mọi khoảnh khắc sáng tạo đều qua chân tiền vệ người Đức.

Tình huống gỡ hòa của Liverpool là minh chứng hoàn hảo: Curtis Jones pressing lấy bóng, chuyền cho Wirtz, và phần còn lại là một màn trình diễn mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng sẵn sàng trả tiền để sở hữu, cú rê bóng mềm mại, sự táo bạo trong tình huống chật hẹp, rồi pha dứt điểm mang theo sự quyết đoán. Bóng đổi hướng sau khi chạm Nordi Mukiele trước khi bay vào lưới, nhưng bàn thắng ấy mang dấu ấn của Wirtz từ đầu đến cuối.

Wirtz đang rất nỗ lực hoà nhập với Liverpool.

Hai trận liên tiếp, Wirtz và Isak, mỗi người một vai, gánh Liverpool khỏi vòng xoáy khó khăn. Điều đó có thể khiến ban lãnh đạo tự hào về các thương vụ mùa hè, nhưng lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn: vì sao hệ thống của Arne Slot vẫn chưa thể tạo ra bộ khung ổn định cho một đội bóng có tham vọng vô địch?

Bức tranh ấy càng rõ ràng hơn trong khoảnh khắc ở cuối trận, một tình huống mà người hâm mộ Liverpool sẽ muốn quên đi. Khi cả đội dồn lên tìm bàn thắng quyết định, cấu trúc phòng ngự lập tức tan vỡ.

Virgil van Dijk và Ibrahima Konate đều mắc kẹt ở phần sân đối phương sau tình huống cố định. Federico Chiesa, vào sân đá số 9, lại trở thành người đứng thấp nhất nhưng không theo kèm Wilson Isidor. Roefs tung đường chuyền dài hoàn hảo, Isidor thoát xuống đối mặt Alisson.

Nếu Chiesa không dốc toàn lực chạy về và phá bóng ngay trên vạch vôi, Liverpool đã phơi áo ngay tại Anfield. Một đội bóng mạnh không thể sống nhờ những pha cứu thua của tiền đạo.

Liverpool cần thay đổi

Những phút cuối ấy cho thấy một Liverpool thiếu cân bằng, thiếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định và thiếu cả khả năng kiểm soát rủi ro, điều từng là điểm mạnh trong kỷ nguyên Jurgen Klopp. Slot muốn xây dựng một Liverpool mềm mại hơn, kiểm soát hơn, nhưng hình ảnh hiện tại lại là một tập thể mong manh, dễ rơi vào hỗn loạn khi trận đấu bước sang giai đoạn căng thẳng.

Liverpool chưa thoát khỏi khủng hoảng.

Ngay cả việc Slot phải tung Mohamed Salah vào đầu hiệp hai cũng cho thấy cấu trúc ông đang thử nghiệm không đủ chiều sâu sáng tạo. Bộ ba Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai có khả năng giữ nhịp, nhưng quá thiếu cú đấm quyết định. Robertson và Gomez tạt bóng nhiều nhưng thiếu chính xác. Nếu không có Wirtz, Liverpool gần như không còn ai có thể tạo đột biến đúng nghĩa.

Arne Slot thừa nhận sau trận: “Chúng tôi không tạo được nhiều và cũng không để đối thủ tạo nhiều. Nhưng chúng tôi đã may mắn ở cuối trận”. Đó là câu nói chính xác với những gì diễn ra trên sân. Liverpool không kiểm soát hoàn toàn, không tấn công sắc bén, không phòng ngự chắc chắn, và không xứng đáng thắng.

Trong hai vòng gần nhất, Isak ghi bàn, Wirtz tạo dấu ấn, nhưng Liverpool vẫn không thắng nổi Sunderland, đội bóng có tổ chức nhưng không phải đối thủ quá mạnh. Điều đó cho thấy đội chủ sân Anfield đang dựa quá nhiều vào nỗ lực cá nhân thay vì một cấu trúc ổn định. Một đội bóng muốn đua vô địch phải ổn định từng tuần, không thể sống nhờ khoảnh khắc hay may mắn.

Liverpool rời sân với 1 điểm. Nhưng giá trị thực của trận đấu không nằm ở con số ấy. Nó nằm ở lời cảnh báo: Slot có hai tân binh đẳng cấp, nhưng một tập thể chưa đủ mạnh để đưa họ tới đỉnh cao. Muốn cạnh tranh chức vô địch, Liverpool phải nhanh chóng giải bài toán lớn hơn, không phải Isak hay Wirtz, mà là chính họ.