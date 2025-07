Liverpool 'đốt' hơn 300 triệu euro khuấy đảo kỳ chuyển nhượng

Theo kế hoạch, Ekitike sẽ kiểm tra y tế trong vòng 48 giờ tới và ký hợp đồng có thời hạn 6 năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, Ekitike có thể hội quân cùng đội trước trận gặp Yokohama F. Marinos tại Nhật Bản vào ngày 30/7.

Thương vụ nâng tổng chi tiêu mùa hè của Liverpool lên con số hơn 300 triệu euro, sau các bản hợp đồng đình đám như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Armin Pecsi và thủ môn Freddie Woodma. Dù vậy, Slot chưa dừng lại khi muốn mang về thêm trung vệ Marc Guehi (Crystal Palace).

Quyết định chiêu mộ Ekitike đến sau khi Liverpool buộc phải rút lui khỏi thương vụ Alexander Isak do Newcastle hét giá tới 175 triệu euro và không có ý định thương lượng. Trong khi đó, đội chủ sân Anfield chỉ sẵn sàng trả tối đa 140 triệu euro.

Việc Ekitike ra đi gần như chắc chắn khi HLV Dino Toppmoller không điền tên anh trong trận giao hữu thua FSV Frankfurt 2-3. Ông nói thẳng: “Cậu ấy không ra sân, và mọi người có thể tưởng tượng điều gì đang xảy ra. Đây là một mất mát lớn. Chúng tôi đã mất Marmoush mùa đông, và giờ là Ekitike".

Ở chiều ngược lại, Liverpool lên kế hoạch bán người. Luis Diaz và Darwin Nunez khả năng rời Anfield với mức giá trên 75 triệu euro. Ngoài ra, danh sách rời Liverpool để cân bằng sổ sách còn có Harvey Elliott, Kostas Tsimikas, Ibrahima Konate và cả Federico Chiesa.

