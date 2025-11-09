Liverpool có gì trong 'phiên bản hoàn thiện' của học trò Messi?

Từng bị lãng quên ở PSG, Hugo Ekitike đang chứng minh giá trị thật tại Liverpool nhờ những bài học quý từ Messi, Neymar và Mbappé.

Ekitike giữa những người khổng lồ

Ekitike không có tuổi thơ bóng đá ồn ào. Anh không trưởng thành từ một lò đào tạo danh tiếng, không nổi lên bằng những bàn thắng chớp nhoáng. Nhưng Ekitike từng sống trong thế giới của những người khổng lồ. Khi còn khoác áo PSG, anh tập luyện mỗi ngày cùng Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe. Anh không được đá nhiều, nhưng bản thân quan sát. Và anh học.

“Từ Messi, tôi học cách nhìn ra mọi thứ sớm hơn”, Ekitike nói. “Neymar dạy tôi cách kiểm soát bóng và xử lý khéo. Mbappe giúp tôi hiểu về những pha chạy chỗ không bóng. Tôi đã học được nhiều thứ từ họ”.

Câu nói ấy không chỉ là sự tôn trọng, mà còn là sự tự nhận mình đang đi sau. Ekitike biết mình không thể là bản sao của ba huyền thoại ấy. Nhưng anh có thể lấy từng chi tiết, từng thói quen, từng ánh nhìn để hoàn thiện bản thân.

Tại Liverpool, Ekitike đang đi trên con đường đó. Anh ghi 6 bàn sau 15 trận. Anh từng bị truất quyền thi đấu vì cởi áo ăn mừng bàn thắng ở Cúp Liên đoàn. HLV Arne Slot gọi hành động ấy là “ngu ngốc”, nhưng Ekitike chỉ cười: “Giờ tôi nhớ phải giữ áo lại”. Anh hiểu rằng Slot đang giúp anh trưởng thành.

“Ông ấy luôn thúc giục tôi. Nếu HLV không nói gì, mới là điều tệ. Ông ấy muốn tôi tốt hơn, và tôi hiểu điều đó là tốt”, Ekitike nói.

Ekitike đang hoà nhập nhanh ở Liverpool.

Ekitike không có dáng vẻ ngôi sao. Anh cần mẫn, trầm lặng và học hỏi. Tiền đạo người Pháp không than phiền khi phải đá dạt biên, không phàn nàn khi bị thay ra sớm. Cựu cầu thủ PSG chỉ muốn tiến lên, từng bước nhỏ. Và những bước đi đó đang đưa anh trở lại cuộc chiến cho vị trí số 9 ở Liverpool.

Đối thủ trực tiếp của anh là Alexander Isak, bản hợp đồng kỷ lục của CLB. Nhưng Isak đang chấn thương, và Ekitike được trao cơ hội đá chính. Anh hiểu rõ, mỗi trận bây giờ là một kỳ thi.

“Tôi có thể chơi cùng Isak”, anh nói. “Chúng tôi sẽ học cách tìm thấy nhau”. Một câu nói ngắn, nhưng thể hiện đúng tinh thần mà Slot muốn: chơi cho tập thể, không cho bản thân.

Cơ hội để Ekitike khẳng định

Trước mắt Ekitike là Manchester City, với Erling Haaland ở đầu kia sân. “Anh ấy là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới”, Ekitike thừa nhận. “Haaland có thể tạo ra khác biệt mà không cần chạm bóng nhiều. Tôi học được rất nhiều khi xem anh ấy”.

Câu nói ấy giống như tấm gương phản chiếu: Haaland là hình mẫu của một tiền đạo hiện đại, ít chạm bóng, nhưng luôn hiệu quả. Ekitike đang học để đến gần hình mẫu đó hơn.

Ekitike là niềm hy vọng của Liverpool.

Hành trình của Ekitike chưa bao giờ dễ dàng. Từ Reims đến Đan Mạch để tìm cơ hội, rồi trở về Pháp, sau đó sang Đức, và nay là Anh. Mỗi lần chuyển đội là một lần làm lại. Nhưng Ekitike không mất niềm tin. Mbappe, người từng coi anh như em trai, đã chúc mừng anh khi Liverpool thắng Real Madrid.

“Anh ấy thấy tôi từng khổ ở PSG, nên rất vui khi giờ mọi thứ tốt hơn”, Ekitike kể.

Giờ đây, khi đứng ở Anfield, anh không còn là cầu thủ trẻ dự bị trong ánh hào quang của người khác. Anh là trung phong của Liverpool, người đang học để trưởng thành bằng chính những bài học từ ba huyền thoại.

Messi dạy anh tầm nhìn. Neymar dạy anh cảm xúc. Mbappe dạy anh tốc độ và khát vọng. Arne Slot đang dạy anh sự bền bỉ. Và chính Ekitike đang dạy lại cho Liverpool một điều cũ mà họ từng quên: tài năng không chỉ đến từ bản năng, mà từ sự khiêm nhường và ý chí không ngừng học hỏi.