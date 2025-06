Liverpool chờ nổ tiếp 'bom tấn', vượt mốc 350 triệu bảng chuyển nhượng

Newcastle quyết giữ Isak bằng mọi giá và chuẩn bị biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử CLB. Sau khi giành vé dự Champions League, HLV Eddie Howe coi Isak là hạt nhân then chốt để biến "Chích chòe" trở thành thế lực mới ở Premier League.

Hợp đồng hiện tại của Isak với Newcastle còn hạn tới tháng 6/2028, trị giá khoảng 120.000 bảng mỗi tuần. Newcastle nhiều lần công khai ý định gia hạn, nhưng các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa được tiến hành. Điều này mang lại hy vọng cho những đội bóng lớn khác như Arsenal hay Liverpool.

Theo Liverpool Echo, nhà tân vô địch Premier League sẽ theo sát diễn biến vụ Isak suốt mùa hè này. "Lữ đoàn đỏ" sẽ chờ đến sau ngày 30/6, mốc thời gian quan trọng khi quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR) được thiết lập lại. Đây cũng là thời điểm kết thúc năm tài chính của hầu hết CLB. Việc đáp ứng điều kiện không thua lỗ quá 105 triệu bảng trong 3 năm là yếu tố then chốt để tránh án phạt trừ điểm.

Đội chủ sân St James’ Park từng phá kỷ lục chuyển nhượng CLB khi chi 63 triệu bảng mua Isak hồi tháng 8/2022. Giờ đây, Newcastle định giá tiền đạo này ở mức tối thiểu 150 triệu bảng. Liverpool được cho là sẵn sàng chi đậm, thậm chí phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh để mang Isak về Anfield, đặc biệt trong bối cảnh HLV Arne Slot đang tìm kiếm một "số 9" mới.

Darwin Nunez nhiều khả năng sẽ chia tay Liverpool để gia nhập Napoli, sau khi gây thất vọng và không đáp ứng kỳ vọng trong mùa giải vừa rồi. Nếu bỏ lỡ Isak, Liverpool chuẩn bị sẵn các phương án khác như Hugo Ekitike hay Joao Pedro. Ngoài ra, họ cũng để mắt tới Viktor Gyokeres - cầu thủ đang được Arsenal và MU săn đón.

Tính đến thời điểm này, "The Kop" đã tiêu tốn hơn 200 triệu bảng chỉ trong một tháng kể từ khi mùa giải kết thúc. Hậu vệ trái Milos Kerkez của Bournemouth là tân binh mới nhất. Trước đó, Liverpool mang về Florian Wirtz và Jeremie Frimpong, chưa kể thủ môn Giorgi Mamardashvili - thương vụ được hoàn tất từ năm ngoái nhưng được tính vào ngân sách hè này. Tổng chi của Liverpool chạm mốc 216 triệu bảng.

Với việc lo xong phần lớn công tác chuyển nhượng trước khi các cầu thủ trở lại tập luyện, Giám đốc Thể thao Richard Hughes và HLV Slot tỏ ra khá bình tĩnh trước "canh bạc" mang tên Isak. Liverpool hiểu rõ việc chờ đúng thời điểm có thể là cách duy nhất để biến giấc mơ Isak thành hiện thực.

Isak trải qua mùa giải bùng nổ khi ghi 27 bàn sau 42 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 23 bàn tại Premier League. Anh góp công lớn giúp Newcastle giành Cúp Liên đoàn (Carabao Cup), đánh bại chính Liverpool ở chung kết, qua đó khép lại 70 năm khát danh hiệu. Đồng thời, Newcastle cán đích thứ 5 để giành vé trở lại Champions League.

