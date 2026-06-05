Liverpool chính thức có HLV mới

Andoni Iraola ký hợp đồng đến năm 2028 và trở thành HLV trưởng mới của Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải.

Andoni Iraola ký hợp đồng đến năm 2028 và trở thành HLV trưởng mới của Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải.

Liverpool xác nhận Andoni Iraola là HLV trưởng mới của đội bóng, khép lại quá trình tìm kiếm người thay thế Arne Slot, theo Telegraph.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có mặt tại Merseyside ngày 4/6 để hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2028. Giám đốc Thể thao Richard Hughes trực tiếp đón tiếp Iraola, đưa ông tham quan sân Anfield và trung tâm huấn luyện AXA trước lễ ra mắt.

Trước khi đưa ra quyết định, Liverpool cân nhắc nhiều ứng viên khác như Sebastian Hoeness của Stuttgart hay Pierre Sage của Lens. Tuy nhiên, Iraola nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield.

Chiến lược gia 43 tuổi gây ấn tượng mạnh trong thời gian làm việc tại Bournemouth. Mùa giải vừa qua, ông giúp đội bóng này giành vé dự Europa League, đồng thời nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB tại Premier League và châu Âu.

Liverpool tin rằng Iraola là người phù hợp để xây dựng lối chơi tấn công giàu năng lượng và đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu sau mùa giải 2025/26 đáng thất vọng.

Trong ngày ra mắt, Iraola thừa nhận ông không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

"Liverpool là Liverpool. Đây là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Tôi được làm việc với những cầu thủ hàng đầu và có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu. Rất khó để tìm thấy điều gì hấp dẫn hơn", ông chia sẻ.

HLV người Tây Ban Nha cũng khẳng định ông hiểu áp lực tại Anfield. "Tôi hiểu mình đang đến đâu và mọi người kỳ vọng điều gì. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách này", Iraola nói.

Iraola dự kiến mang theo một số cộng sự thân cận từ Bournemouth, trong đó có chuyên gia thể lực Pablo de la Torre. Liverpool cũng đang đàm phán để đưa Tommy Elphick và chuyên gia bóng chết Shaun Cooper gia nhập ban huấn luyện.

Trận đấu đầu tiên của Iraola trên cương vị HLV Liverpool sẽ là màn giao hữu với Sunderland tại Nashville vào ngày 25/7.

Sau một tuần biến động với việc sa thải Arne Slot, Liverpool đã hoàn tất bước đi quan trọng đầu tiên trong quá trình tái thiết. Giờ đây, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Iraola, người được kỳ vọng đưa đội chủ sân Anfield trở lại vị thế ứng viên vô địch ở mùa giải tới.