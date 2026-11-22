Đêm 22/11, MU phải chơi với 10 người ngay từ phút thứ 7 và nhận hai bàn thua chỉ trong vài phút tiếp theo.

45': Hết hiệp một: Man Utd khép lại hiệp một tại Anfield với bất lợi lớn khi bị Liverpool dẫn 2-0 và phải chơi thiếu người từ phút thứ 6. Tấm thẻ đỏ của Yoro khiến kế hoạch của Mauricio Pochettino đổ vỡ ngay từ đầu, trong khi hai bàn thắng của Dominik Szoboszlai và Florian Wirtz giúp đội chủ nhà nắm quyền kiểm soát trận đấu. Sau khi Harry Maguire được tung vào sân thay người, hàng thủ Man Utd có phần ổn định hơn, nhưng vẫn liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công nguy hiểm.

Liverpool hoàn toàn có thể ghi thêm bàn trước giờ nghỉ. Isak liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách, đáng chú ý là tình huống xoay người dứt điểm ở phút 40 nhưng bị Maguire xuất sắc cản phá. Lammens cũng phải trổ tài trước cú sút của Mac Allister, trong khi Ngumoha tạo ra nhiều pha đột phá khiến Dalot vất vả chống đỡ.

Ở chiều ngược lại, Man Utd cũng có một vài nỗ lực đáng chú ý. Tielemans sút xa khiến bóng chạm Mac Allister đổi hướng, còn Bruno Fernandes buộc Alisson phải trổ tài sau quả phạt góc. Tuy nhiên, những cơ hội ít ỏi ấy chưa đủ giúp đội khách tạo ra khác biệt. Với thế trận hiện tại, ưu tiên lớn nhất của Pochettino trong hiệp hai có lẽ là hạn chế thêm bàn thua và tìm cách khôi phục tinh thần cho các học trò.

26': Man Utd tiếp tục cho thấy sự lép vế toàn diện trước Liverpool, ngay cả khi Mauricio Pochettino đã thực hiện ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát với sự góp mặt của De Ligt, Lisandro Martinez và Patrick Dorgu. Đáng lo ngại, sau 26 phút, cả ba cầu thủ này đều chưa thắng nổi một pha tranh chấp nào. Điều đó phản ánh sự yếu thế của đội khách trong những cuộc đấu tay đôi, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Sai lầm dẫn đến thẻ đỏ của Yoro mới chỉ là khởi đầu cho một buổi tối thảm họa. Liverpool liên tục tìm thấy khoảng trống trước hàng phòng ngự Man Utd, trong khi các cầu thủ đội khách tỏ ra lúng túng ngay cả ở những tình huống cơ bản.

Sau 26 phút, Liverpool đã dẫn 2-0 và liên tục tạo ra cơ hội. Isak thêm một lần xâm nhập vùng cấm đội khách ở phút 25, dù tình huống sau đó bị trọng tài biên bắt việt vị. Trong khi đó, Pochettino chưa tìm được cách giúp đội bóng ổn định lại thế trận sau khi mất người.

Trên trang cá nhân, cựu hậu vệ Rio Ferdinand đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Tắt vô tuyến".

13': Liverpool có bàn thứ 2: Man Utd sụp đổ tại Anfield khi để Liverpool dẫn trước 2-0 chỉ sau 13 phút, trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ rất sớm. Tấm thẻ đỏ của Yoro ở phút thứ 6 khiến hệ thống phòng ngự đội khách trở nên mong manh, và Liverpool nhanh chóng khai thác lợi thế quân số để gia tăng cách biệt. Phút 13, Florian Wirtz có pha dứt điểm đẹp mắt sau đường căng ngang của Ngumoha, khép lại một tình huống phối hợp bắt nguồn từ pha xử lý khéo léo của Isak.

Bàn thua thứ hai càng đẩy Man Utd vào khủng hoảng. Trên khán đài Anfield, CĐV Liverpool đã bắt đầu hô vang khẩu hiệu đòi sa thải Pochettino. Gary Neville cảnh báo tình hình có thể trở nên "rất, rất rắc rối", đồng thời cho rằng Pochettino cần tính đến việc bổ sung lực lượng bởi đội hình hiện tại vẫn tồn tại quá nhiều khoảng trống.

Những nhận xét này cho thấy thất bại tại Anfield không đơn thuần là hệ quả của tấm thẻ đỏ sớm. Man Utd đang bộc lộ những vấn đề sâu hơn về chất lượng đội hình và khả năng chống đỡ sức ép. Khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm, còn đội bóng thiếu phương án để kiểm soát thế trận trong hoàn cảnh bất lợi, Pochettino sẽ phải đối diện với bài toán rất lớn. Dù trận đấu chưa kết thúc, viễn cảnh về một thất bại nặng nề như trận thua 0-7 cách đây vài mùa đã bắt đầu được nhắc đến tại Anfield.

7': Yoro nhận thẻ đỏ: Man Utd sớm rơi vào thế bất lợi trong chuyến làm khách tại Anfield khi hàng phòng ngự bộc lộ sai lầm nghiêm trọng. Phút thứ 6, từ đường chuyền dài vượt qua tuyến dưới của đội khách, De Ligt xử lý bóng lúng túng, tạo cơ hội để Isak thoát xuống đối mặt khung thành. Yoro buộc phải phạm lỗi từ phía sau và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Từ chấm đá phạt sát vạch 16,5 m, Dominik Szoboszlai tung cú đá chìm vào góc xa, đánh bại Senne Lammens.

Gary Neville không đồng tình với cách hàng thủ đội khách xử lý tình huống này. Cựu đội trưởng Man Utd cho rằng: "Đó chỉ là một pha chuyền bóng đơn giản qua đầu đối phương". Ông đặc biệt chỉ trích Yoro: "Yoro xử lý bóng quá vụng về. Cậu ấy thường xuyên mắc những lỗi kiểu này. VAR không thể nào đảo ngược quyết định đó được". Theo cựu hậu vệ MU, sai lầm khởi nguồn lại thuộc về De Ligt, người đã không kiểm soát được đường bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm.

Việc mất người sớm khiến kế hoạch thi đấu của Man Utd bị đảo lộn, nhất là khi Liverpool bắt đầu gia tăng sức ép. Trước đó, Lammens đã phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm của Isak, trong khi Barcola liên tục gây khó khăn cho Lisandro Martinez bằng tốc độ.

23h30: Trận đấu bắt đầu. MU cần 3 điểm để thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ".

Pochettino ra mắt MU trên sân của đối thủ mà đội bóng ông vừa nhận lời dẫn dắt đã thắng cả hai lượt mùa trước. Trong trận ra mắt CLB mới, Pochettino bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Matheus Cunha chơi cao nhất. Bộ ba tiền vệ tấn công gồm Patrick Dorgu, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo. Kobbie Mainoo và Youri Tielemans đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn, phân phối bóng.

Nơi hàng thủ, Matthijs de Ligt có lần đầu đá chính tại Premier League. Sát cánh cùng anh là Lisandro Martinez, Leny Yoro và Diogo Dalot.

Một số nguồn tin cho biết MU có thể ra sân với sơ đồ 3-4-3 với Dalot, Dorgu đá cánh phải, trái, trong khi bộ ba hàng công gồm Fernandes, Mbeumo và Cunha.

Sơ đồ chiến thuật dự kiến của 2 CLB.

Kể từ chiến thắng 3-2 trước Liverpool hồi tháng 5, tình thế đã khác nhiều. Sau 10 vòng Premier League mùa này, MU mới thắng một trận và kém đội chủ sân Anfield 10 điểm.

Hai đội cùng ghi 14 bàn, nhưng Liverpool mới thủng lưới 10 lần, còn MU đã nhận 19 bàn thua. Pochettino vì thế có lý do để thận trọng trong ngày trở lại Premier League. Dù vậy, trận thua gần nhất của Liverpool ở Anfield cũng gợi ý cho ông cách kiếm điểm.