Liverpool 0-1 Man Utd: Chủ nhà đen đủi

Đêm 19/10, Cody Gakpo có 2 lần dứt điểm trúng cột trận đấu thuộc vòng 8 Premier League.

Tỷ số: Liverpool 0-1 Manchester United Cầu thủ ghi bàn: Bryan Mbeumo (2').

Man Utd làm người hâm mộ bất ngờ khi thi đấu sòng phẳng với đại kình địch Liverpool ngay tại Anfield. Thậm chí, đoàn quân của HLV Ruben Amorim còn tạo ra điều lần đầu xuất hiện ở derby nước Anh sau tròn 30 năm, đó là ghi bàn ở ngay phút thứ 2.

Từ đường chọc khe của Amad Diallo, Bryan Mbeumo thoát xuống, dứt diểm từ góc hẹp, đưa MU vượt lên dẫn trước.

Liverpool vùng lên mạnh mẽ sau khi thủng lưới. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tấn công dồn dập và tạo ra đến 19 cơ hội chỉ trong hiệp một. Tuy nhiên, chỉ 4 trong số đó đi trúng đích và đều không thắng được hàng thủ "Quỷ đỏ".

MU gây bất ngờ tại Anfield.

Luke Shaw có 45 phút thăng hoa khi góp mặt ở mọi điểm nóng và liên tục có những pha cắt, phá bóng chuẩn xác. Trong lần hiếm hoi hàng thủ đội khách bị khuất phục, bóng từ chân Cody Gakpo lại tìm đến cột.

Dù chịu sức ép, MU vẫn gây rất nhiều khó khăn cho chủ nhà bằng những đợt tấn công bên cánh phải, nơi có sự hiện diện của bộ đôi Diallo, Mbeumo.

Phút 24, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho MU, nếu cú đá nối của Bruno Fernandes không đi trúng cột. Ngoài ra, cơ hội còn mở ra với Mason Mount, Diogo Dalot nhưng bộ đôi này không thể tận dụng để nới rộng cách biệt.

Ngay đầu hiệp hai, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao. Phút 50, Gakpo tung cú sút khiến hàng thủ MU bất lực nhưng bóng một lần nữa đi trúng cột.

14 phút sau, khung thành đội khách thêm một lần chao đảo. Mohamed Salah bất ngờ có khoảng trống sau pha cắt bóng lỗi của Patrick Dorgu. Dù vậy, pha ra chân của ngôi sao người Ai Cập lại quá thiếu chính xác.

Thông tin lực lượng:

Liverpool không có sự phục vụ của Alisson Becker và Wataru Endo.

Man Utd không có sự phục vụ của Lisandro Martinez.

Thống kê đáng chú ý:

7 trận đấu Ngoại hạng Anh của Liverpool mùa này có tới 10 bàn thắng được ghi sau phút 75.

Không có trận đấu nào trong 9 trận gần nhất của Liverpool được quyết định bằng cách biệt 2 bàn trở lên.

8 trong mười trận đấu gần nhất của MU tại Premier League có tổng cộng dưới 3,5 bàn thắng.

MU đã bị dẫn trước ở hiệp một trong 7 trận đấu quốc nội gần nhất trên sân khách.

Sơ đồ chiến thuật



