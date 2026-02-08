Lisandro Martinez trở lại đẳng cấp thế giới dưới tay Carrick

Trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng 25 Premier League tối 7/2, Lisandro Martinez không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn điều khiển thế trận, đánh dấu sự hồi sinh rõ rệt dưới thời Michael Carrick.

Manchester United nối dài mạch thắng lên con số bốn kể từ khi Carrick tạm quyền, và trận thắng Tottenham tại Old Trafford là minh chứng rõ ràng nhất cho sự ổn định mà đội bóng đang tìm lại. Bàn thắng của Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes giúp MU giải quyết trận đấu gọn gàng.

Tuy nhiên, người định hình thế trận lại là một cái tên chơi thấp nhất hàng phòng ngự: Lisandro Martinez.

Trong trận đấu Tottenham mất Cristian Romero vì thẻ đỏ, Martinez thể hiện sự đối lập rõ nét. Trung vệ người Argentina không cần những pha bóng hào nhoáng để gây chú ý. Anh kiểm soát nhịp độ bằng sự chính xác và tự tin, thứ đã từng làm nên thương hiệu của mình nhưng bị lu mờ suốt hơn một năm qua vì chấn thương và bất ổn chiến thuật.

Con số 120 lần chạm bóng là dữ kiện biết nói. Martinez hoàn thành 103/109 đường chuyền, trong đó có tới 21 đường đưa bóng vào 1/3 cuối sân.

Với vai trò trung vệ lệch trái, trung vệ người Argentina liên tục bước lên tuyến giữa, tạo thêm một “tiền vệ ẩn” trong quá trình triển khai. MU vì thế thoát pressing dễ hơn, giữ được cấu trúc và không cần đẩy nhịp độ lên quá cao. Đó là thứ bóng đá kiểm soát vừa đủ.

Không chỉ hay khi có bóng, Martinez còn làm tốt phần việc thầm lặng. 7 lần thu hồi bóng, 4 pha phá bóng, 4 tình huống thắng tranh chấp và hai cú tắc bóng cho thấy anh vẫn giữ được sự quyết liệt cần thiết.

Quan trọng hơn, Martinez chọn đúng thời điểm để can thiệp, hạn chế tối đa rủi ro. Sau chấn thương, đó là điều không dễ, và càng đáng ghi nhận.

Phong độ này giúp Martinez trả lời những hoài nghi kéo dài suốt 18 tháng. Đã có lúc anh bị đặt câu hỏi về thể chất, về khả năng trở lại đỉnh cao, thậm chí về vai trò lâu dài tại Old Trafford.

Nhưng dưới tay Carrick, trung vệ 28 tuổi được trả về đúng không gian chơi bóng quen thuộc: ít hỗn loạn, ít vá víu, nhiều trật tự hơn. Khi hệ thống ổn định, giá trị cá nhân lập tức hiện rõ.

Carrick không yêu cầu Martinez làm điều gì mới. Ông chỉ đơn giản là giảm tải sự phức tạp. MU chơi gọn hơn, cự ly đội hình tốt hơn, và trung vệ được phép đưa ra quyết định theo bản năng thay vì phải sửa sai cho cả hệ thống.

Đó là khác biệt lớn so với giai đoạn trước, nơi Martinez thường phải bù đắp cho những khoảng trống không thuộc về mình.

Trong bối cảnh Casemiro cũng đang chơi tốt trở lại, Martinez trở thành mảnh ghép hoàn hảo để MU giữ được sự cân bằng. Anh không tranh ánh đèn với tiền vệ người Brazil, nhưng âm thầm làm nền cho mọi thứ phía trên.

Đôi khi, một đội bóng không cần quá nhiều ngôi sao bùng nổ. Họ cần những cầu thủ kiểm soát trận đấu từ gốc rễ.

Nếu duy trì được trạng thái này, Martinez không chỉ “không thể thay thế” trong ngắn hạn. Anh còn khiến kế hoạch mua sắm trung vệ của MU vào mùa hè trở nên bớt cấp thiết. Sau tất cả, đẳng cấp thế giới không tự biến mất. Nó chỉ chờ một hệ thống phù hợp để được đánh thức trở lại.