Lisa trình diễn ở lễ khai mạc World Cup 2026

Lisa là một trong những nghệ sĩ trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mỹ. Nữ ca sĩ xuất hiện với bộ đồ trắng gợi cảm.

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ diễn ra tối 12/6 (giờ địa phương) trên sân vận động SoFi ở Los Angeles với sự góp mặt của nhiều ngôi sao âm nhạc quốc tế.

Trước trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ, ban tổ chức mang đến chương trình nghệ thuật quy mô lớn với các màn trình diễn của Katy Perry, Future, Anitta, Lisa (BlackPink), Rema và Tyla. Một trong những tiết mục nhận được nhiều sự chú ý nhất thuộc về Katy Perry. Nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc Wonder cùng Tius Luka - cậu bé xuất hiện trong bản thu âm gốc của bài hát thuộc album 143.

Theo chia sẻ của Katy Perry, Tius Luka thu âm phần giọng hát khi mới 5 tuổi. Hai năm sau, khi nghe lại bản ghi âm, nữ ca sĩ quyết định đưa giọng hát của cậu vào ca khúc và lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Tius để hoàn thiện tác phẩm. Tius Luka đã bay từ Na Uy đến Los Angeles để cùng Katy Perry xuất hiện trên sân khấu lễ khai mạc.

Hình ảnh Lisa tại sự kiện. Ảnh: Yonhap News.

Bên cạnh đó, Lisa, Anitta và Rema khuấy động bầu không khí với ca khúc Goals, một trong những bài hát thuộc album chính thức của World Cup 2026.

Lisa là người mở màn tiết mục. Thành viên BlackPink xuất hiện trong bộ trang phục trắng gồm corset, quần short và bốt đồng màu. Xung quanh cô là các vũ công diện trang phục lấy cảm hứng từ phong cách thể thao. Sân khấu được trang trí bằng những mô hình đặc trưng của Los Angeles như ván lướt sóng, hàng cọ và vòng đu quay tại Santa Monica.

Màn xuất hiện của Lisa được nhiều khán giả chú ý khi cô liên tục di chuyển khắp sân khấu, tạo nên bầu không khí sôi động trong lễ khai mạc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đại diện Kpop tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Tiếp đó, Anitta xuất hiện giữa sân khấu sau khi mô hình tấm biển Hollywood được tách mở. Nữ ca sĩ người Brazil lựa chọn phong cách đường phố với quần rộng và áo crop top nhiều lớp, đồng thời trình diễn cùng dàn vũ công mặc trang phục cargo, áo gile.

Ở phần cuối tiết mục, Rema bước lên sân khấu trong bộ trang phục trắng kết hợp phụ kiện ánh kim. Nam ca sĩ thể hiện phần trình diễn riêng trước khi cùng Lisa và Anitta khép lại màn biểu diễn bằng tiết mục chung.

Trước lễ khai mạc tại Mỹ, chuỗi sự kiện của World Cup 2026 đã bắt đầu từ Mexico vào 11/6 với phần trình diễn của Shakira. Tại Canada, Alanis Morissette đảm nhận phần trình bày quốc ca trong lễ khai mạc diễn ra cùng ngày.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới được xem là điểm nhấn đáng chú ý của kỳ World Cup lần này, góp phần biến giải đấu không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là sân khấu âm nhạc mang tầm vóc toàn cầu.

Bên cạnh đó, thông tin về khả năng BTS góp mặt trong các hoạt động liên quan đến giải đấu cũng đang khiến người hâm mộ mong đợi.