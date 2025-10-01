Lisa mặc xuyên thấu lộ nội y

Lisa tiếp tục theo đuổi phong cách sexy trong trang phục xuyên thấu màu đen. Nữ ca sĩ trở thành tâm điểm gây bàn tán.

Ngày 30/9 (giờ địa phương), Lisa tham dự buổi trình diễn thời trang Louis Vuitton tại Tuần lễ thời trang Paris. Tuy nhiên, nếu trang phục chính của Lisa trong sự kiện đã gợi cảm và gây bất ngờ, thì nữ thần tượng còn gây bất ngờ hơn khi mặc đồ xuyên thấu lộ nội y trong bữa tiệc sau đó.

Trong các video và hình ảnh do người hâm mộ đăng tải, Lisa xuất hiện trong bộ trang phục ren gợi cảm, khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Diện mạo của em út nhóm BlackPink một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Trang phục gây bàn tán của Lisa. Ảnh: Fansite.

Lisa gần đây liên tục gây xôn xao khi diện trang phục gợi cảm. Nữ ca sĩ thường mặc đồ ôm sát hoặc váy, quần ngắn ngủn. Không ít lần, người hâm mộ cho rằng phong cách của Lisa ngày càng hở hang.

Vào tháng 7, tại điểm diễn Toronto, Canada cùng nhóm nhạc BlackPink, Lisa khoe đường cong cơ thể ấn tượng trong bộ đồ màu cam ôm sát. Hình ảnh của Lisa trong bộ trang phục gợi cảm trên lập tức được chia sẻ khắp mạng xã hội kéo theo nhiều bình luận.

Cách đây không lâu, Lisa phát hành MV mới mang tên Dream, hợp tác cùng tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Nội dung ca khúc được cho là xoay quanh chuyện tình của thành viên nhóm BlackPink với bạn trai cũ. Danh tính chàng trai chưa được hé lộ nhưng nhiều điểm trong ca khúc được cho là rất giống rapper One, từng cùng chung công ty quản lý YG Entertainment với Lisa.