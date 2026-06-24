Lisa lại bị đồn chia tay bạn trai tỷ phú

Theo Vanity Fair, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lisa nhiều lần nhấn mạnh việc không muốn thảo luận về đời tư. Thời gian qua, cô vướng tin chia tay Frédéric Arnault.

Tạp chí Vanity Fair vừa công bố trang bìa ấn bản mùa hè với nhân vật chính là Lisa - ngôi sao Kpop đang tạo dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường Mỹ. Sau màn ra mắt diễn xuất trong mùa 3 của The White Lotus, Lisa được đánh giá đã bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Thời điểm tạp chí thực hiện cuộc phỏng vấn cũng trùng với lúc nữ nghệ sĩ chuẩn bị khởi động chuỗi đêm diễn tại Las Vegas.

Đáng nói, trong bài viết, phóng viên của Vanity Fair nhấn mạnh thành viên nhóm BlackPink không muốn thảo luận về đời tư trong các cuộc phỏng vấn. Người đại diện của Lisa thậm chí đã 2 lần cảnh báo về việc không được đề cập đến chủ đề đời tư và trong suốt cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ không nhắc đến chuyện đó.

Lisa là gương mặt trang bìa của Vanity Fair.

Thông tin trên tiếp tục gây bàn tán, bởi suốt thời gian qua, em út nhóm BlackPink vướng tin đồn rạn nứt với Frédéric Arnault - con trai của tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn LVMH. Theo đó, Frédéric Arnault ngừng tương tác với các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước.

Những thông tin trên cộng thêm bài phỏng vấn mới khiến chuyện tình cảm của Lisa càng gây xôn xao. Thậm chí, hiện tại mạng xã hội lan truyền tin đồn cô đã chia tay bạn trai tỷ phú. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn, chưa có sự xác nhận từ người trong cuộc.

Trở lại nội dung bài viết mới của Vanity Fair, Lisa được đề cập là thành viên của BlackPink - nhóm nhạc nữ đã phá vỡ nhiều kỷ lục toàn cầu. Trong đó, Lisa hiện là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất châu Á. Với hơn 105 triệu người theo dõi trên Instagram và việc vé các đêm diễn tại Caesars Palace được bán sạch chỉ trong chưa đầy 10 phút, sức ảnh hưởng của Lisa tiếp tục được khẳng định.

Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair, Lisa trải lòng về hành trình chuyển mình từ thần tượng Kpop sang diễn viên Hollywood. Nữ ca sĩ xác nhận đang chuẩn bị nhiều dự án âm nhạc mới, đồng thời sẽ tham gia một bộ phim hài lãng mạn lấy cảm hứng từ Notting Hill với vai nữ chính.

Lisa mặc trang phục gợi cảm khi chụp hình cho tạp chí.

Nhìn lại tuổi thơ, Lisa cho biết cô chưa bao giờ là người rụt rè. "Tôi luôn thích đứng trên sân khấu. Tôi thích thể hiện bản thân, nên có lẽ mẹ và gia đình đã nhận ra điều đó rồi khuyến khích tôi", cô chia sẻ. Lisa bắt đầu học nhảy từ khi còn mẫu giáo và sớm bộc lộ niềm yêu thích với biểu diễn.

Nói về quyết định lấn sân sang diễn xuất, Lisa cho biết sau hơn một thập kỷ hoạt động trong âm nhạc, cô muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo. "Đôi khi, khi bạn làm một công việc hơn 10 năm, bạn sẽ muốn thử điều gì đó mới mẻ để tìm nguồn cảm hứng", cô chia sẻ.

Dù tận hưởng thành công trên quy mô toàn cầu, Lisa thừa nhận việc cân bằng giữa danh tiếng và cuộc sống riêng tư vẫn là thử thách. Nữ thần tượng cho biết sau khi thẳng thắn chia sẻ về mong muốn được tôn trọng không gian cá nhân, người hâm mộ của cô đã thấu hiểu hơn.

"Tôi rất yêu quý người hâm mộ và thích gặp họ ở nơi công cộng. Nhưng ở vị trí này không hề dễ dàng. Đôi khi mọi thứ trở nên quá sức và tôi chỉ muốn được sống như một người bình thường", nữ ca sĩ tâm sự.