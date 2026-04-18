Lisa gây sốt

Lisa xuất hiện với tạo hình thiên thần khi trình diễn ca khúc "Bad Angel" ở sân khấu Coachella. Hình ảnh của nữ ca sĩ đang bùng nổ mạng xã hội.

Ngày 18/4, Lisa - em út của nhóm nhạc BlackPink - xuất hiện trên sân khấu chính của Coachella để trình diễn ca khúc EDM sôi động Bad Angel cùng DJ kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Italy Anyma. Trong màn trình diễn, nữ ca sĩ Kpop tự tin sải bước trên sân khấu. Phần trình diễn còn có sự góp mặt của rapper Swae Lee và ca sĩ người Nhật Bản gốc Australia Joji.

Đặc biệt, tạo hình thiên thần với mái tóc bạch kim của Lisa nhận nhiều lời khen ngợi. Hình ảnh của nữ ca sĩ trong đêm nhạc sau đó lan truyền trên mạng xã hội và thu hút vô số tương tác.

Hình ảnh của Lisa tại Coachella. Ảnh: X.

Anyma phát hành ca khúc Bad Angel vào 8/4, ngay trước khi Coachella 2026 diễn ra. Ban đầu, DJ dự kiến ​​biểu diễn bài hát tại lễ hội vào 11/4, nhưng phải hủy bỏ phần trình diễn do gió mạnh ảnh hưởng đến việc dựng sân khấu. Thay vào đó, anh đã biểu diễn cùng DJ người Đức Marlon Hoffstadt tại sân khấu Do LaB vào 12/4. Thời điểm đó, em út BlackPink cũng góp mặt trong phần trình diễn.

Bài hát Bad Angel mang đậm phong cách techno-pop du dương với nhịp điệu nhanh. Ca khúc có âm thanh giàu cảm xúc, giai điệu bắt tai và năng lượng sôi động. Trong MV, Lisa xuất hiện với đôi cánh trắng và sải bước giữa những tàn tích của các cột trụ cổ đại.

Anyma cho biết ca khúc này "tồn tại giữa hai thế giới - con người và kỹ thuật số", đồng thời nói thêm Lisa là "nguồn cảm hứng" của anh cho dự án này.

Về phía Lisa, nữ ca sĩ cho biết từ lâu cô đã muốn khám phá dòng nhạc EDM. Em út BlackPink gọi Anyma là người "rất sáng tạo" và nói rằng sự hợp tác này thực sự thú vị, mang năng lượng cuốn hút.