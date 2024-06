Lisa được nhìn thấy trò chuyện vui vẻ cùng vợ chồng anh trai của người yêu. Trước đó, cô còn gửi hoa tặng mẹ Frédéric Arnault.

Ngày 24/6, kênh thông tin giải trí KGAJA đăng tải loạt ảnh paparazzi chụp Lisa (BlackPink) dùng bữa cùng gia đình bạn trai trong nhà hàng Chez l'Ami Louis ở Paris, Pháp. Cô và Frédéric Arnault ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện với mọi người.

Vợ chồng Alexander Arnault, anh trai của Frédéric Arnault, cũng góp mặt. Các bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên Twitter. Một số bình luận nói rằng họ đoán chắc Lisa sẽ được bắt gặp sánh đôi bạn trai sau khi đến Pháp.

Lisa dùng bữa cùng gia đình bạn trai. Ảnh: @KGAJA.

Trước đó, vào tháng 5, Lisa được cho là đến dự buổi hòa nhạc của nghệ sĩ piano Hélène Mercier Arnault - mẹ ruột của bạn trai, tại Hàn Quốc. Thành viên BlackPink còn gửi hoa và tấm thiệp in dòng chữ: "Congratulations on your first concert in Korea. From F.A + L.M" (tạm dịch: chúc mừng mẹ với concert đầu tiên tại Hàn Quốc).

Chữ ký "F.A - L.M" được cho là viết tắt tên Frédéric Arnault và Lalisa Manobal. Điều này khiến người hâm mộ tin rằng, Lisa đã không còn ngại công khai quan hệ với bạn trai CEO.

Trong cùng tháng 5, Lisa công khai xuất hiện cùng Arnault tại giải đua F1 Grand Prix 2024 ở Miami (bang Florida, Mỹ). Cả hai được khen đẹp đôi khi đứng cạnh nhau trong lúc chụp ảnh với các khách mời.

Theo Tvreport, đoạn video ghi lại cảnh Lisa khiêu vũ cùng bạn trai trong một sự kiện đã gây bàn tán trên mạng xã hội thời gian qua, khiến hashtag "Lisa hôn con trai thứ 3 của ông chủ tập đoàn LVMH" trở nên thịnh hành.

Lisa và Arnault làm rộ tin hẹn hò từ đầu năm 2023. Khi đó, YG Entertainment không xác nhận cũng không bác tin đồn Lisa đang yêu. Tuy nhiên, nữ thần tượng và doanh nhân tài năng liên tục được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau.