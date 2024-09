Lisa diện quần siêu ngắn

Ngày 28/9, Lisa là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại Global Citizen Festival ở thành phố New York. Tại đây, nữ thần tượng lần đầu giới thiệu ca khúc trong đĩa đơn sắp ra mắt có tựa đề Moonlit Floor. Phần lời của bài hát được cho là viết về bạn trai của Lisa, Frédéric Arnault. Lý do là trong bài có câu: "Greened eyes French boy got me trippin" (Tạm dịch: Chàng trai mắt xanh người Pháp khiến em ngẩn ngơ). Ảnh: 21MetGala.