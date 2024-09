Lisa diễn bùng nổ, Taylor Swift phá kỷ lục của Beyoncé

Sau 26 năm, Lenny Kravitz mới biểu diễn ở lễ trao giải âm nhạc lớn nhất nhì hành tinh. Nam ca sĩ với cây đàn guitar đặc trưng, mở đầu bằng ca khúc Are You Gonna Go My Way, trước khi chuyển sang bản hit mới nhất Human. Sau đó, anh kết hợp rapper Quavo trong tiết mục Fly. Ảnh: People.