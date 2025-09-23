Lipovitan tiếp sức người Việt trên hành trình ‘Bền sức vững nghề’

Xuất phát từ mong muốn ghi lại và sẻ chia nghị lực của những người lao động bình dị, Lipovitan đã thực hiện chuỗi nội dung “Bền sức vững nghề”.

Dự án “Bền sức vững nghề” ra đời nhằm lan tỏa hành trình giữ nghề đầy cảm hứng của người lao động Việt Nam.

“Bền sức vững nghề” - Lipovitan lưu giữ hành trình giữ lửa nghề

Trong guồng quay nhịp sống hiện đại, có những người lao động bình dị, dù vất vả nhưng vẫn luôn giữ tinh thần nghị lực vươn lên. Để tôn vinh sự bền chí của người lao động Việt, Lipovitan đã thực hiện chuỗi nội dung “Bền sức vững nghề”.

Chuỗi nội dung gồm nhiều tập phim ngắn, phát hành trên nền tảng số, tái hiện chân thực đời sống người bình dị nhưng phi thường của người lao động. Họ là những anh thợ, cô chú nông dân, người dân biển... đại diện hàng triệu lao động Việt bền sức, giữ lửa đam mê.

Điển hình là câu chuyện của chị Phan Thị Truyền. Dẫu cho cái nắng gay gắt ở mảnh đất Ninh Hòa, chị vẫn dậy từ 3h sáng mỗi ngày, cần mẫn với hạt muối trắng. Hơn 20 năm qua, chị đã sống cùng nghề muối, nghề được chị gọi bằng 2 chữ “mặn mà”. Cuộc sống nơi ruộng muối không dễ dàng vì thu nhập bấp bênh, nắng nhiều thì muối nhiều, mưa dầm thì hầu như trắng tay. Nhưng với chị Truyền, nghề này giúp chị có đồng ra đồng vào để lo cho gia đình, và hơn hết đó là niềm tin và sự gắn bó. Hạt muối nhỏ bé, không chỉ được kết tinh từ nắng và gió, mà còn từ mồ hôi và tinh thần bền chí, vững lòng của người phụ nữ thầm lặng và kiên trì gìn giữ nghề truyền thống.

Hình ảnh chị Truyền trên ruộng muối. Ảnh: Kênh YouTube Lipovitan.

Mỗi tập phim là một mảnh ghép chân thật về hành trình giữ nghề giữa bao thăng trầm. Đó là mồ hôi rơi giữa trưa nắng, giọt nước mắt trong gian nan, nụ cười khi vượt qua thử thách. Tất cả làm nên bức tranh sống động về sức bền và niềm tin, thứ đã nuôi dưỡng hàng triệu người lao động Việt Nam.

Chuỗi nội dung “Bền sức vững nghề” không chỉ chạm đến trái tim người trong cuộc, mà còn lan tỏa cảm hứng đến khán giả. Kênh TikTok của Lipovitan ghi nhận nhiều bình luận tích cực, chẳng hạn những lời sẻ chia, lời động viên và sự đồng cảm với nhân vật. Loạt phản hồi ấy là minh chứng rằng “Bền sức vững nghề” đã truyền thêm động lực cho cộng đồng.

Phản hồi tích cực của người xem tới chú Trần Xuân Ba - nông dân trồng thanh long tại Bình Thuận. Ảnh: Kênh TikTok Nước tăng lực Lipovitan.

Với chuỗi nội dung này, Lipovitan mong muốn cổ vũ tinh thần của người lao động qua thông điệp: “Mỗi giọt mồ hôi đều xứng đáng được tiếp thêm năng lượng. Mỗi hành trình giữ nghề đều cần bạn đồng hành đáng tin cậy”.

“Bật nắp trúng vàng” - nguồn năng lượng tiếp sức người lao động

Để tiếp sức tinh thần, cổ vũ cho lực lượng lao động khắp cả nước, chương trình “Bật nắp trúng vàng - Uống càng nhiều, trúng càng đã” với giải thưởng 1.230 nhẫn vàng 24K SBJ đã được triển khai như món quà đặc biệt từ Lipovitan.

Chương trình khuyến mại “Bật nắp trúng vàng” kéo dài đến hết ngày 15/11. Ảnh: Lipovitan.

Chương trình “Bật nắp trúng vàng” diễn ra từ 15/8 đến hết 15/11. Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần mua sản phẩm Lipovitan mật ong 250 ml phiên bản khuyến mại, sau đó bật nắp lon, kiểm tra thông tin in dưới khoen nắp và làm theo hướng dẫn để nhận thưởng. Thể lệ và giải thưởng chi tiết được cập nhật tại website của Lipovitan.

Với chương trình này, mỗi lon Lipovitan giúp kết nối giữa năng lượng thể chất và tinh thần, giữa niềm tin và sự kiên trì. Đó cũng là tinh thần “123 Lipo - bùng nổ sức mạnh, vượt mọi thử thách” mà thương hiệu theo đuổi.