Lionel Messi đã 'kéo sập' hàng thủ tuyển Anh như thế nào?

Sau khi vượt qua Mexico và Na Uy, lối chơi phòng ngự lùi sâu quá sớm của HLV Thomas Tuchel đã bị Lionel Messi trừng phạt theo cách tàn nhẫn nhất.

Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã nhận thất bại 1-2 trước Argentina trong trận bán kết World Cup 2026. Trong 5 lần bị loại gần nhất tại các giải đấu lớn, có tới 4 lần Tam Sư gục ngã với cùng tỷ số này.

Cuộc tranh luận xoay quanh cách tiếp cận phòng ngự của tuyển Anh khi thời gian trôi về cuối chắc chắn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều tháng tới.

Để tiến đến vòng đấu này, họ đã liên tục co cụm bảo vệ lợi thế mong manh trước Mexico và Na Uy, dựa vào các trung vệ cao to và những tiền vệ trung tâm giỏi tắc bóng để vô hiệu hóa đối phương.

Tuy nhiên, với Argentina và đặc biệt là Lionel Messi đã mang đến một thử thách hoàn toàn khác, thứ mà Harry Kane phải thốt lên sau trận là "không thể ngăn cản".

Tuyển Anh đã "khóa chặt" Messi thế nào trong hiệp một?

Thực tế là trong hơn một giờ thi đấu, đội bóng của Thomas Tuchel mới là tập thể chơi sáng nước hơn. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với việc Lionel Messi để mất bóng tới 15 lần, nhiều nhất tại hai kỳ World Cup và Copa America gần nhất.

Cách tuyển Anh bố trí lớp pressing để hạn chế khu vực chơi bóng của Messi. Ảnh: The Athletic.

Kế hoạch phòng ngự của tuyển Anh rất rõ ràng. Harry Kane lùi sâu để mắt tới Leandro Paredes, tiền vệ chơi thấp nhất của Argentina, nhường nhiệm vụ pressing cho hai cầu thủ chạy cánh Anthony Gordon và Morgan Rogers.

HLV Tuchel ưu tiên bắt người 1 kèm 1 ở khu vực trung lộ, và sẵn sàng cho phép đối phương phất bóng dài vì tuyển Anh luôn có lợi thế quân số 2 đánh 1 với cặp trung vệ giăng ngang ở phía dưới.

Elliot Anderson được giao nhiệm vụ bám sát Messi như hình với bóng mỗi khi các trung vệ Argentina tìm cách chuyền xuyên tuyến lên cho số 10. Chiếc bẫy pressing này đã ngăn Argentina triển khai bóng qua trung lộ và chặn đứng các đường hướng tới vị trí của Messi từ sớm.

Khi tuyển Anh chủ động lùi về khối đội hình phòng ngự giữa sân, họ luôn đảm bảo việc quây rát đội trưởng Argentina.

Đó là lý do Anderson phải nhận thẻ vàng ở phút 37 sau khi Gordon và Kane tắc bóng hụt, Anderson buộc phải phạm lỗi với Messi để ngăn chặn một tình huống phản công nguy hiểm. Ở một số thời điểm, Anderson còn theo kèm Messi gắt gao đến mức sẵn sàng bỏ trống tiền vệ ở cánh đối diện.

Biểu đồ chạm bóng của Messi trước và sau khi tuyển Anh có bàn mở tỷ số. Ảnh: The Athletic.

Trong số 36 lần dẫn bóng của Messi ở hiệp một, chỉ có 2 lần là những pha kéo bóng tịnh tiến (tiến về phía trước ít nhất 5 m). Dù anh thành công 9/11 lần qua người,kỷ lục cá nhân trong một trận World Cup, nhưng không một pha rê bóng nào dẫn đến các đường chuyền quyết định hay cú sút.

Bước sang đầu hiệp hai, tuyển Anh tiếp tục gia tăng áp đảo quân số ở khu vực trung lộ, thường xuyên yêu cầu Kane lùi sâu hỗ trợ. Tính đến phút 60, Messi chỉ tạo ra đúng một cơ hội duy nhất và không có đường tạt bóng nào tìm đến đồng đội.

Bước ngoặt trong 30 phút

Đội bóng của Thomas Tuchel gần như đã chuẩn bị mọi phương án hoàn hảo nhất dành cho Messi. Tuy nhiên, có một định lý không thể chối cãi về Messi và Argentina, đội bóng hiện đã ghi tới 11 bàn thắng sau phút 75 tại giải đấu năm nay: Họ không bao giờ bỏ cuộc.

Khi đối thủ lùi sâu, Messi bắt đầu được trao nhiều không gian tự do hơn. Tính từ lúc Gordon ghi bàn mở tỷ số cho đến khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định, tuyển Anh chỉ kiểm soát vỏn vẹn 12% thời lượng cầm bóng.

Theo Opta, cho đến bàn mở tỷ số của tuyển Anh, Argentina chỉ có 5 cú sút, nhưng sau đó đã có thêm 10 cú sút nữa khi họ gia tăng sức ép lên đội bóng của Thomas Tuchel.

Theo Opta, cho đến bàn mở tỷ số của tuyển Anh, Argentina chỉ có 5 cú sút, nhưng sau đó đã có thêm 10 cú sút nữa khi họ gia tăng sức ép lên đội bóng của Thomas Tuchel. Ảnh: Opta.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh rõ ràng đã chơi phòng ngự nhiều hơn sau khi đội của ông dẫn trước, khi ông tung Ezri Konsa, Dan Burn và Nico O'Reilly vào sân thay cho Gordon, Declan Rice và Reece James.

Việc nhường thế trận giúp Messi không chỉ thường xuyên xuất hiện ở các khu vực hành lang trong (half-space) ưa thích, mà còn dạt ra hẳn hai biên.

Từ đây, anh dễ dàng phối hợp với đồng đội và kéo bóng xuống sát đường biên ngang để tạo ra các tình huống tạt bóng. Lúc này, chất lượng trong các pha ra chân của Argentina bắt đầu xuyên thủng khối đội hình lùi sâu của Anh.

10 phút trước khi có bàn gỡ, Rodrigo De Paul đã tìm thấy khoảng trống thênh thang bên cánh phải để tung ra đường tạt bóng nguy hiểm cho Mac Allister băng cắt dứt điểm dội cột dọc.

Thảm họa đến cũng đúng 10 phút sau, toàn bộ đội hình tuyển Anh đã co cụm trong vòng cấm, để mặc Enzo Fernandez nhận bóng để dứt điểm gỡ hòa.

Tuyển Anh đã từng sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ rất thành công để bảo toàn chiến thắng trước Mexico (từ phút 74) và trong hiệp phụ thứ hai trước Na Uy.

Tuy nhiên, nếu HLV Tuchel chứng kiến cách Argentina lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 trước Ai Cập ở vòng 16 đội, có lẽ ông đã phải suy nghĩ lại về việc sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ và lùi sâu đội hình.

Ở trận đấu đó, đội bóng của HLV Scaloni đã chứng minh họ có thể vượt qua mọi boong-ke phòng ngự, với những quả tạt xoáy của Messi và những cú đánh đầu dũng mãnh để lật ngược thế cờ.

Argentina có thể thua thiệt về thể hình, khi đội hình xuất phát trung bình thấp hơn tuyển Anh gần 8 cm, nhưng họ bù đắp sự thiếu hụt đó bằng những quả tạt chất lượng từ hai biên và những nhịp di chuyển cắt mặt thông minh vào vòng cấm.

Quan trọng nhất, Argentina có Lionel Messi trong đội hình. Dù không trực tiếp lập công, Messi vẫn là cầu thủ nổi bật nhất trên sân.

Không có cầu thủ nào tại World Cup 2026 thực hiện nhiều đường chuyền vào vị trí nguy hiểm hơn (49 lần) hoặc tạo ra nhiều cơ hội hơn (20) như Messi. Ảnh: Gradient Sports.

Theo Opta, anh thực hiện 4 đường chuyền mở ra cơ hội (key pass), đạt 80% tỷ lệ chuyền chính xác, có 4 pha dẫn bóng tịnh tiến và đặc biệt là 9 lần rê bóng thành công, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự tuyển Anh.

Kể từ khi FIFA bắt đầu lưu giữ dữ liệu chi tiết từ World Cup 1966, chưa từng có cầu thủ nào vừa hoàn thành 9 pha rê bóng thành công, vừa thực hiện 2 pha kiến tạo trong cùng một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Messi là người đầu tiên thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu này.

Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt đáng kinh ngạc so với bất kỳ cầu thủ tấn công nào trên thế giới. Không có cầu thủ nào tại World Cup 2026 thực hiện nhiều đường chuyền vào vị trí nguy hiểm hơn (49 lần) hoặc tạo ra nhiều cơ hội hơn (20) như siêu sao người Argentina.

Nếu mở rộng ra phạm vi toàn bộ lịch sử World Cup, những con số ấy còn trở nên đáng sợ hơn. Với 21 bàn thắng và 12 kiến tạo, Messi hiện không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, mà còn đồng thời là cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất lịch sử giải đấu.

Đặc biệt hơn, đã trải qua 7 trận đấu và tiến vào chung kết, siêu sao mang áo số 10 vẫn chưa có trận đấu nào rời sân tại giải năm nay mà không trực tiếp góp công vào bàn thắng.