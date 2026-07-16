Messi còn khỏe hơn 4 năm trước

Lionel Messi đang gây kinh ngạc với nền tảng thể lực ở tuổi 39. Đây là thành quả của việc phân phối sức và quá trình chuẩn bị bài bản kéo dài nhiều năm cho World Cup 2026.

Rạng sáng 16/7, Argentina vượt qua Anh với tỷ số 2-1 trong trận bán kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng đầy cảm xúc. Chiến thắng nghẹt thở của thầy trò HLV Lionel Scaloni nhận được sự tán thưởng từ hàng loạt tờ báo lớn tại châu Âu. Như thường lệ, Lionel Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp huyền thoại. Trong thế trận Argentina bị dẫn trước sau giờ nghỉ, Messi lên tiếng đúng thời điểm bằng hai đường kiến tạo đẳng cấp.

Phút 86, đội trưởng "Albiceleste" chuyền bóng để Enzo Fernandez tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa. Chỉ ít phút sau, siêu sao 39 tuổi tiếp tục đặt Lautaro Martinez vào vị trí thuận lợi để ghi bàn ấn định chiến thắng.

Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt đáng kinh ngạc. Đặc biệt hơn, dù World Cup 2026 đã đi đến chặng cuối, huyền thoại Argentina dường như càng sung sức hơn bao giờ hết.

Thể trạng còn tốt hơn World Cup 2022

Không còn sở hữu tốc độ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng Messi vẫn khiến cả thế giới ngả mũ bằng nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật và khả năng quyết định trận đấu.

Dù không trực tiếp lập công, Messi vẫn là cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Ảnh: SofaScore.

Trong mỗi trận đấu, anh tự dành cho mình những khoảng thời gian đi bộ, được miễn trừ nhiệm vụ lùi về phòng ngự và pressing. Đổi lại, Messi sẽ trở nên sắc bén và chí mạng hơn mỗi khi tăng tốc. Tuy nhiên, nghệ thuật phân phối sức lực này không phải là lời giải thích duy nhất.

Ismael Galancho, chuyên gia dinh dưỡng thể thao và là huấn luyện viên cá nhân của Messi, đã tiết lộ một số dữ liệu thể chất đáng kinh ngạc về siêu sao này.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Sofascore và công ty công nghệ TRACAB cho thấy tại World Cup 2022, thủ quân Argentina chỉ đạt vận tốc tối đa 29,38 km/h.

Theo tính toán chuyên môn, ở tuổi 39, đáng lẽ Messi phải giảm xuống dưới ngưỡng 29 km/h ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trên nước Mỹ tại World Cup 2026, "El Pulga" thậm chí còn bứt phá thêm 1,5 km/h, tiệm cận mức đỉnh cao 32,5 km/h từng thiết lập trong giai đoạn 2009-2015.

"Thông thường, tốc độ tối đa sẽ sụt giảm đáng kể từ tuổi 30. Một cầu thủ thường mất từ 1 đến 2% tốc độ mỗi năm trong giai đoạn 30-35 tuổi, và mức giảm này lên tới 1,5 đến 3% mỗi năm từ 35 tuổi trở đi.

Cậu ấy thực sự có thể trạng ở kỳ World Cup này tốt hơn so với kỳ trước, dù 4 năm đã trôi qua. Chúng tôi đã làm gì để đảo ngược quy luật sinh học này ư? Tôi không thể tiết lộ chi tiết, nhưng cực kỳ hài lòng với kết quả, sự đầu tư và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Leo trong những năm gần đây", Galancho kết luận.

Quá trình chuẩn bị cao độ từ tháng 2 tại Mỹ

Theo tờ L'Équipe, đây là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng đã được Messi lên lịch từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Ở tuổi 39, Messi đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Ảnh: Alamy.

Để bước vào kỳ World Cup này với trạng thái sung mãn nhất, siêu sao 39 tuổi đã áp dụng một lịch trình chuẩn bị đặc biệt. Trong khi một số cầu thủ tại châu Âu phải tự điều chỉnh thời lượng thi đấu trong một mùa giải kéo dài, M10 lại tăng gấp đôi khối lượng tập luyện kể từ khi giải MLS khởi tranh trở lại vào cuối tháng 2.

Cùng với người đồng đội tại câu lạc bộ và ĐTQG là Rodrigo De Paul (32 tuổi), Messi đã thực hiện một giáo án tập luyện cường độ cao để hướng tới World Cup, đồng thời bù đắp lại nhịp độ thi đấu có phần kém ổn định của giải đấu Bắc Mỹ.

Trong suốt 3 tháng, bộ đôi này đã tập luyện với cường độ gấp đôi. Ngoài các buổi tập chung tại câu lạc bộ, họ gặp nhau mỗi ngày để thực hiện các bài tập cá nhân dưới sự giám sát của một huấn luyện viên thể lực riêng.

Trọng tâm là các bài tập sức mạnh và cường độ cao, khối lượng được điều chỉnh hoàn hảo để nhắm tới điểm rơi phong độ tại World Cup. Xen kẽ vào đó là các trận đấu tại MLS, nơi cả hai chứng minh được hiệu quả từ những nỗ lực của mình với 5 bàn thắng và 7 pha kiến tạo cho Messi trong tháng 5, trong khi De Paul có 2 bàn và 2 kiến tạo.

Quá trình chuẩn bị khắc nghiệt này đôi lúc đã khiến Messi phải trả giá. Cuối tháng 5, huyền thoại Argentina bắt đầu gặp vấn đề về thể lực. Do hoạt động quá tải cơ bắp, Messi liên tục cảm thấy đau nhức. Tuy nhiên, sau vài ngày nghỉ ngơi, anh đã hồi phục và bước vào World Cup với cơ thể đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết.

Ngoài giáo án tập luyện, Messi có một đội ngũ chuyên gia giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe thông qua hệ thống thiết bị công nghệ cao.

Mesi mặc áo thông minh tích hợp cảm biến để đo tốc độ, quãng đường và cường độ vận động. Ảnh: STATSports.

Theo đó, từ năm 2024, người hâm mộ có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Messi tập luyện với với chiếc áo GPS mang theo công nghệ theo dõi hiệu suất STATSports. Đây là hệ thống GPS thông minh cho phép ban huấn luyện theo dõi trực tiếp các chỉ số thể chất của cầu thủ cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

Thiết bị cung cấp dữ liệu thời gian thực về tổng quãng đường di chuyển, tốc độ chạy nước rút, cường độ vận động và mức độ mệt mỏi của từng cá nhân.

Dựa trên những con số này, HLV Lionel Scaloni và các chuyên gia khoa học thể thao có thể đưa ra quyết định thay người chính xác, quản lý quá trình phục hồi và đặc biệt là phòng tránh quá tải trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.