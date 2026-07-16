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Công nghệ AI

Đối tác Apple báo tin vui

  • Thứ năm, 16/7/2026 06:20 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Broadcom cho biết sẽ tiếp tục cung cấp chip tùy chỉnh cho Apple đến năm 2031, bất chấp việc Táo khuyết đẩy mạnh phát triển chip nội bộ.

Người dùng trải nghiệm iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Broadcom vừa thông báo sẽ cung cấp chip tùy chỉnh cho Apple, dựa trên thỏa thuận mở rộng đến năm 2031. Theo Reuters, động thái trên nhằm củng cố vị thế của Broadcom trong vai trò đối tác cung ứng chip quan trọng cho Táo khuyết.

Thỏa thuận cũng xoa dịu lo ngại từ giới đầu tư rằng Apple sẽ thay thế linh kiện Broadcom bằng chip tự thiết kế. Điều đó cho thấy bất chấp nỗ lực tự phát triển bộ xử lý, Apple vẫn cần Broadcom cho các loại chip tùy chỉnh phức tạp.

Theo thỏa thuận mới, 2 công ty sẽ hợp tác sản xuất chip ASIC, viết tắt của Application-Specific Integrated Circuit (tạm dịch: mạch tích hợp chuyên dụng).

Trong thông báo chính thức, Broadcom cho biết loại chip này sẽ được trang bị trên "nhiều thế hệ sản phẩm Apple". Dựa trên tin đồn, Apple đang nghiên cứu thế hệ máy chủ AI tiên tiến, dự kiến triển khai sớm nhất vào năm 2027.

Theo Bloomberg, ASIC được xây dựng cho từng mục đích cụ thể. Loại chip này ngày càng quan trọng với tác vụ xử lý AI. Sự bùng nổ của hệ thống suy luận, quá trình mô hình AI phản hồi người dùng, khiến chip tùy chỉnh ngày càng quan trọng, dẫn đến nhu cầu lớn.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang phát triển chip chuyên dụng cho máy chủ AI. Mang tên mã Baltra, đây là phiên bản siêu lớn của M5 Ultra, mẫu chip dự kiến ra mắt cuối năm nay trên máy tính Mac Studio.

Máy chủ Apple Intelligence hiện trang bị chip M tiêu chuẩn. Trong khi đó, thế hệ máy chủ mới dự kiến sở hữu hiệu năng mạnh hơn, tăng độ ổn định cho các tính năng Apple Intelligence.

Hồi tháng 6, hãng mở rộng Apple Intelligence khi giới thiệu Siri AI. Trên phiên bản trợ lý mới, mô hình AI được phát triển dựa trên công nghệ Gemini của Google.

Broadcom là đối tác lâu năm của Apple, chủ yếu cung cấp chip di động, Wi-Fi và Bluetooth. Thời gian gần đây, vai trò của Broadcom suy giảm khi Táo khuyết tự phát triển N1, chip kết hợp Wi-Fi và Bluetooth trên một số sản phẩm mới ra mắt.

Sau thông tin hợp tác với Apple, cổ phiếu Broadcom tăng 6,3%, đạt 383,16 USD tại New York. Trong năm nay, cổ phiếu công ty tăng khoảng 38% khi AI thúc đẩy nhu cầu sản xuất chip.

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Logo của Broadcom. Ảnh: Reuters.

Theo các chuyên gia, Apple chiếm khoảng 20% doanh thu hàng năm của Broadcom. Nhà phân tích Jacob Bourne từ Emarketer nhận định thỏa thuận mang đến "sự yên tâm cho Broadcom" khi Apple đã tự phát triển chip trong nhiều năm.

"Đối với Apple, việc ký hợp đồng với Broadcom đến năm 2031 sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định trong bối cảnh khan hiếm chip, giúp công ty không phải tự sản xuất các linh kiện quan trọng cho iPhone", Bourne nhấn mạnh.

Ngoài Apple, Broadcom còn hợp tác với một số hãng công nghệ lớn, gồm Alphabet và Meta. Công ty vẫn cung cấp linh kiện dùng trong modem mạng do Apple phát triển. Lần gần nhất 2 bên công bố hợp tác vào năm 2023.

Apple dựa vào TSMC để sản xuất bộ xử lý, gồm chip M trên iPad, Mac và chip A cho iPhone. Tuy nhiên, Reuters cho biết hãng chip Đài Loan đang quá tải do nhu cầu tăng vọt từ các công ty như Nvidia. Hồi tháng 4, CEO Tim Cook nhấn mạnh đây là lý do kìm hãm doanh số iPhone.

Apple cũng đang thảo luận với Intel để sản xuất một số chip tại Mỹ, dù giới phân tích dự đoán kế hoạch khó triển khai trước cuối năm 2027.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

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Phúc Thịnh

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