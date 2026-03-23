Linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc bất ngờ bốc cháy

  • Thứ hai, 23/3/2026 15:38 (GMT+7)
Tối 22/3, một linh vật ngựa trang trí tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm linh vật ngựa bị cháy, khu vực công viên Thương Bạc, thành phố Huế khá đông người đang đi dạo. Nhiều người đã sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh vụ cháy và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cháy linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế. Ảnh cắt từ Clip.
Linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế trang trí trong dịp Tết.

Đại diện Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế cho biết, nguyên nhân vụ cháy được nhận định có thể do chập điện từ hệ thống đèn LED trang trí gắn trên linh vật. Linh vật ngựa này được dựng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nằm trong chuỗi các tiểu cảnh trang trí theo chủ đề ngựa tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Huế.

Hình tượng được thiết kế dựa trên cảm hứng từ Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời, kết hợp với phong cách Long Mã - linh vật mang ý nghĩa văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô. Theo kế hoạch ban đầu, các linh vật trang trí chỉ được trưng bày trong khoảng một tháng sau Tết và sẽ được thu hồi. Tuy nhiên, do chưa kịp triển khai tháo dỡ thì sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, có biện pháp khắc phục.

Phát hiện nữ sinh tử vong trong phòng trọ ở Huế

Một nữ sinh viên học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu, TP Huế.

21:44 19/3/2026

Bạch Mã mưa gần 500 mm chỉ trong một đêm

Tính từ 19h tối qua (13/3) đến sáng sớm nay (14/3), khu vực đỉnh Bạch Mã của Thành phố Huế ghi nhận lượng mưa gần 500 mm, cho thấy đây không chỉ là rốn mưa ở Việt Nam mà còn là một trong những nơi ghi nhận mưa nhiều nhất thế giới.

11:10 14/3/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Lê Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Trong 3 tháng đầu năm 2026, đã có 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TP.HCM, trong đó nhiều nhất là từ Mỹ với 77 trường hợp, tiếp đến là Campuchia (58 trường hợp) và Canada (4 trường hợp).

