Liệu World Cup 2026 có giúp Messi nhận Quả bóng vàng thứ 9?

Chỉ thi đấu khoảng 30 phút trước Jordan, Lionel Messi vẫn kịp ghi bàn để nối dài chuỗi lập công ở mọi trận đấu tại World Cup 2026.

Messi không chịu dừng ghi bàn.

Trong khi Kylian Mbappe và Cristiano Ronaldo miệt mài chạy đua từng bàn thắng, siêu sao người Argentina lại khiến tất cả phải chú ý bằng sự ung dung của mình. Nếu tiếp tục đưa Argentina tiến sâu và giành chức vô địch, Messi hoàn toàn có thể mở ra cuộc tranh luận lớn nhất của bóng đá thế giới: liệu một cầu thủ không còn thi đấu ở châu Âu có xứng đáng giành Quả bóng vàng?

Messi không chạy theo kỷ lục nhưng kỷ lục vẫn tìm đến

Trước lượt trận cuối vòng bảng gặp Jordan, quyết định của HLV Lionel Scaloni khiến không ít người bất ngờ khi để Lionel Messi ngồi dự bị. Jordan được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng. Trên lý thuyết, đây là cơ hội lý tưởng để Messi gia tăng số bàn thắng, nới rộng khoảng cách trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup và tạo lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới.

Nhưng Argentina lại chọn cách khác. Messi chỉ được tung vào sân từ phút 60, khi cục diện trận đấu gần như đã an bài. Dẫu vậy, chỉ trong nửa giờ góp mặt, anh vẫn kịp ghi thêm một bàn thắng, nâng thành tích lên 6 pha lập công tại World Cup 2026 và 19 bàn trong lịch sử giải đấu.

Điều đáng nói là trong khi Messi ung dung ghi bàn trong cả 3 trận, hai đối thủ lớn nhất của anh là Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe đều "mướt mồ hôi" với mục tiêu gia tăng thành tích ghi bàn. Tuy nhiên, cả hai đều bất lực trước hàng phòng ngự đối phương. Ronaldo thậm chí thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng vẫn không thể lập công.

Messi đã có 6 bàn tại World Cup 2026.

Sự khác biệt ấy phản ánh hai cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược. Mbappe và Ronaldo vẫn gắng bám đuổi từng bàn thắng trong cuộc đua cá nhân. Còn Messi dường như chỉ tập trung vào thành tích của tập thể.

Khi đội bóng cần, Messi vào sân và tạo khác biệt. Khi không cần thiết, anh sẵn sàng nghỉ ngơi để giữ thể lực cho chặng đường phía trước. Điều đó càng khiến cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới của Messi trở nên đáng gờm hơn.

Ở vòng 32 đội, Argentina chỉ phải gặp tân binh Cape Verde. Nếu vượt qua, đối thủ tiếp theo nhiều khả năng là đội thắng trong cặp Australia - Ai Cập. Ngay cả ở tứ kết, thử thách cũng được đánh giá vừa sức khi chỉ là đội thắng của một trong hai cặp Thụy Sĩ - Algeria hoặc Colombia - Ghana.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất hiện tại và chỉ phải gặp các đối thủ dễ chơi, rất khó để các đối thủ bắt kịp Messi trong cuộc đua ghi bàn.

Quả bóng vàng thứ 9 có phá vỡ "định kiến châu Âu"?

Câu chuyện hấp dẫn hơn nhiều lại nằm ở cuộc đua Quả bóng vàng cuối năm. Messi đang sở hữu kỷ lục 8 Quả bóng vàng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Nhưng để chạm tay vào danh hiệu thứ 9, anh sẽ phải vượt qua một rào cản chưa từng có.

Messi vẫn cho thấy đẳng cấp ở tuổi 39.

Trên lý thuyết, Quả bóng vàng hiện không còn giới hạn bởi quốc tịch hay giải đấu. Trước năm 1995, danh hiệu này chỉ dành cho các cầu thủ mang quốc tịch châu Âu. Từ năm 1995 đến 2006, giải thưởng được mở rộng cho mọi quốc tịch nhưng cầu thủ bắt buộc phải thi đấu tại một câu lạc bộ châu Âu.

Kể từ năm 2007, mọi cầu thủ trên thế giới đều đủ điều kiện cạnh tranh, bất kể họ chơi bóng ở châu lục nào. Thế nhưng trên thực tế, sức nặng của bóng đá châu Âu vẫn gần như tuyệt đối.

Ngay cả Quả bóng vàng năm 2023 của Messi cũng chủ yếu được ghi nhận từ màn trình diễn trong màu áo PSG và chức vô địch World Cup 2022, dù khi nhận giải anh đã chuyển sang Inter Miami.

Năm 2026 lại hoàn toàn khác. Suốt cả năm, Messi chỉ thi đấu tại MLS cùng Inter Miami. Anh không góp mặt ở Champions League, cũng không tranh tài tại bất kỳ giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu nào. Đó là lý do nhiều người cho rằng cơ hội giành Quả bóng vàng của Messi gần như bằng không, bất chấp phong độ xuất sắc tại World Cup.

Tuy nhiên, bối cảnh năm nay cũng tạo ra những yếu tố rất đặc biệt. Nhiều ứng viên hàng đầu của bóng đá châu Âu không có một năm thực sự bùng nổ trên cả phương diện tập thể lẫn cá nhân. Khvicha Kvaratskhelia được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất châu Âu mùa giải vừa qua, nhưng anh lại không có cơ hội thể hiện ở World Cup.

Nếu Messi tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, giành danh hiệu Vua phá lưới và quan trọng nhất là đưa Argentina bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, cuộc tranh luận sẽ trở nên vô cùng gay gắt. Liệu các nhà báo châu Âu có sẵn sàng trao danh hiệu cá nhân cao quý nhất cho một cầu thủ không còn thi đấu tại lục địa già?