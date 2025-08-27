Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liên tiếp mất thiết bị điện, cáp ngầm tại dự án đường nghìn tỷ

  Thứ tư, 27/8/2025 22:38 (GMT+7)
Dự án đường nghìn tỷ ở Đắk Lắk đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện nhưng liên tiếp xảy ra tình trạng mất cắp nhiều thiết bị điện và cáp ngầm. 

Ngày 27/8, ông Trương Công Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã giao công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trộm cắp thiết bị điện, trên Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, hiện trong giai đoạn thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, thời gian qua, tại dự án đã xảy ra tình trạng mất cắp nhiều thiết bị điện và cáp ngầm, gây thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng.

du an duong HCM anh 1

Thiết bị của dự án bị trộm cắp.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) dự án, đơn vị đã có công văn gửi các xã Ea Ktur và Ea Knuếc thông báo về việc mất cắp thiết bị hệ thống điện chiếu sáng của dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được điều tra làm rõ.

Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột chưa được bàn giao đưa vào sử dụng, do đó để đảm bảo quản lý tài sản công của dự án và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp theo quy định pháp luật, chủ đầu tư báo cáo đến UBND tỉnh Đắk Lắk để chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra và xử lý vụ việc này.

du an duong HCM anh 2

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo điều tra, xử lý các đối tượng trộm cắp thiết bị điện, cáp ngầm tại dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng và đang thi công với hai gói thầu xây lắp, với sản lượng thực hiện đạt gần 85%. Dự án đang được gấp rút hoàn thiện để đảm bảo tiến độ trước ngày 31/12.

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

