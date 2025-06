Liên quân Pháp Luật TP.HCM - Znews giành hạng 3 Press Cup 2025

Press Cup 2025 - Giải bóng đá thường niên dành cho các cơ quan báo chí trên toàn quốc - kết thúc với nhiều cảm xúc đọng lại. Trong số các đội bóng tham dự, hành trình của Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM - Znews thực sự là điểm sáng, mang lại bất ngờ và niềm tự hào cho người trong cuộc.

Không được kỳ vọng nhiều trước giờ bóng lăn, nhưng Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM - Znews viết nên hành trình đầy cảm hứng tại Press Cup 2025. Từ vòng loại miền Nam cho đến vòng chung kết toàn quốc, "ngựa ô" của giải khiến tất cả nể phục bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần thép và sự lì lợm đáng nể, trước khi dừng bước ở bán kết và giành vị trí hạng 3 chung cuộc.

Tại chung kết khu vực miền Nam, Liên quân Pháp Luật TP.HCM - Znews hòa 1-1 với HTV rồi thua 1-3 ở loạt luân lưu, qua đó lỡ hẹn ngôi vô địch khu vực phía Nam nhưng vẫn ghi đậm dấu ấn bằng màn trình diễn quả cảm.

Bước vào Vòng chung kết Press Cup 2025 diễn ra tại sân vận động thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh), đại diện miền Nam tiếp tục bị đánh giá thấp khi rơi vào bảng B, nơi có sự hiện diện của Báo Nhân dân, Báo Nhà báo và Công luận, cùng Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).

Tuy nhiên, đội bóng một lần nữa gây bất ngờ. Hôm 5/6, họ cầm hòa 1-1 trước Báo Nhân dân - một trong những ứng viên cho chức vô địch, trong trận đấu mà Thuận Thắng ghi bàn mở tỷ số, khẳng định đẳng cấp chân sút số 1 từ vòng loại với 5 pha lập công.

Cũng trong chiều cùng ngày, Liên quân Pháp Luật TP.HCM - Znews có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Báo Nhà báo và Công luận. Thanh Hải toả sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, còn các bàn thắng khác lần lượt do công Thuận Thắng, Minh Chiến, Thanh Sơn và Minh Khánh.

Trận cuối vòng bảng sáng 6/6, chỉ cần 1 điểm để đi tiếp, họ phải đối đầu nhà vô địch Press Cup 2024 là VOV cực kỳ mạnh. Dù bị dẫn trước sau hiệp 1, các cầu thủ miền Nam không đầu hàng. Nỗ lực không biết mệt mỏi được đền đáp bằng cú sút xa thành bàn của Thanh Hải, ấn định kết quả hòa 1-1 nghẹt thở.

Với 5 điểm sau 3 lượt trận (1 thắng, 2 hòa), Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM - Znews giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng B, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại xuyên suốt từ vòng loại khu vực đến vòng chung kết toàn quốc.

Tại bán kết, đối thủ của đại diện miền Nam là đội nhất bảng A Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Đây là ngọn núi thực sự với bất kỳ đội bóng nào. Chung cuộc, Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM - Znews thất bại 0-5, giành vị trí hạng 3 toàn quốc.

Ở trận chung kết chiều 7/6, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tiếp tục đánh bại một đại diện miền nam khác là Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) với tỷ số 2-1, qua đó bước lên bục cao nhất tại Press Cup - khép lại giải đấu nhiều cảm xúc.

Có thể thấy, đội bóng giữ được nhịp độ và sự gắn kết suốt cả giải, lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đoàn kết vẫn là điểm tựa vững chắc. Thủ lĩnh tinh thần, đội trưởng Quang Huy, tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy, phía sau anh, bộ đôi trung vệ Minh Chiến và hậu vệ Kiên Cường vẫn chơi lăn xả, trong khi thủ thành Phan Khôi tiếp tục có những pha cứu thua xuất thần, làm nản lòng các chân sút đối phương.

Trên hàng công, tiền đạo Thuận Thắng cùng tiền vệ cơ động Thanh Hải, Thanh Sơn luôn biết cách tạo ra sóng gió và mối nguy hiểm thường trực. Cũng không thể không nhắc đến những mảnh ghép quan trọng khác như Tấn Lực, Minh Khánh, Nguyễn Hưng, Lê Mạnh hay Quang Thắng. Tất cả góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết.

Không chỉ là giải thể thao, Press Cup còn là dịp những người làm báo trên khắp cả nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết và lan tỏa tinh thần đồng đội. Đặc biệt, đội vô địch toàn quốc sẽ tham gia Siêu cúp giao hữu với tuyển báo chí Thái Lan vào ngày 8/6 - trận cầu ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Press Cup 2025 khép lại với những hình ảnh đẹp, tinh thần thể thao trong sáng và sự chuyên nghiệp của các "nhà báo - cầu thủ", trong đó hành trình của Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM - Znews là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên, thi đấu vì màu cờ sắc áo và vì tình yêu bóng đá chân chính.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.