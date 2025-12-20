Sắp có Liên minh huyền thoại mới

Riot Games xác nhận đang phát triển League Next, bản nâng cấp lớn nhất của League of Legends, dự kiến ra mắt năm 2027 với loạt thay đổi cốt lõi.

Riot Games xác nhận đang phát triển bản nâng cấp lớn nhất của League of Legends. Ảnh: Bloomberg.

Riot Games đang chuẩn bị một cuộc đại tu quy mô lớn cho Liên minh Huyền thoại (League of Legends), tựa game chủ lực đã tồn tại hơn một thập kỷ và hiện thu hút trên 100 triệu người chơi mỗi tháng. Dự án này có tên nội bộ là League Next, được xem là bản cập nhật tham vọng nhất trong lịch sử trò chơi và dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Riot đã âm thầm triển khai kế hoạch làm mới toàn diện League of Legends trong nhiều năm. Theo đó, có 5 nhân viên và cựu nhân viên của Riot cho biết League Next không đơn thuần là một bản vá lớn, nó sẽ là một cuộc đại tu nhằm tái định hình trải nghiệm cốt lõi của trò chơi, từ công nghệ, hình ảnh cho đến hệ thống gameplay.

Riot Games đã chính thức xác nhận thông tin trên. Công ty thừa nhận đang phát triển một bản cập nhật lớn cho League of Legends nhưng phủ nhận việc đây là một phiên bản kế nhiệm độc lập mang tên “League of Legends 2” như một số đồn đoán trước đó. Trước đó, vào tháng 11, một nguồn tin trong cộng đồng thể thao điện tử Trung Quốc từng cho rằng Riot đang phát triển LoL 2 và có thể phát hành sớm nhất vào nửa cuối năm 2026.

Trong một video thảo luận về định hướng của League of Legends sau năm 2026, ông Paul Belleza, Giám đốc sản xuất của trò chơi khẳng định Riot không phát triển League 2 như tin đồn. Tuy nhiên, ông xác nhận đội ngũ đang thực hiện một bản cập nhật quy mô lớn, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Theo Belleza, đây là bước đi cần thiết để League of Legends tiếp tục phát triển trong dài hạn, thay vì tách thành một phiên bản mới.

Ông Andrei van Roon, Trưởng nhóm League Studio sau đó chia sẻ thêm về những hạng mục trọng tâm trong kế hoạch nâng cấp. Đáng chú ý nhất là việc Riot đang xây dựng một client hoàn toàn mới, được tích hợp sâu với trải nghiệm trong game, nhằm khắc phục những hạn chế đã tồn tại nhiều năm. Bên cạnh đó, Summoner’s Rift, bản đồ thi đấu chính của League of Legends sẽ được đại tu toàn diện về mặt hình ảnh.

League Next sẽ có gameplay và đồ hoạ mới. Ảnh: IGN Nordric.

Ngoài yếu tố đồ họa, Riot cũng lên kế hoạch điều chỉnh các hệ thống gameplay quan trọng. Trong đó có những thay đổi đối với hệ thống Ngọc bổ trợ, cùng với nhiều cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể cho người chơi, từ người mới cho đến cộng đồng kỳ cựu. Theo ban lãnh đạo Riot, League Next được định hướng có tầm ảnh hưởng tương đương với đợt làm lại đồ họa lớn vào giữa những năm 2010, thời điểm đã giúp League of Legends bứt phá và mở rộng mạnh mẽ lượng người chơi toàn cầu.

Một trong những mục tiêu quan trọng của bản cập nhật này là thu hút người chơi mới, trong bối cảnh League of Legends đã bước sang giai đoạn trưởng thành và phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với nhiều tựa game trực tuyến khác. Riot cho rằng việc nâng cấp nền tảng công nghệ và hình ảnh là điều cần thiết để trò chơi tiếp tục giữ sức hút trong nhiều năm tới.

Về lộ trình công bố thông tin, Belleza và van Roon cho biết Riot sẽ chia sẻ thêm chi tiết về League Next trong khoảng thời gian từ giải MSI mùa hè đến giải Worlds mùa thu năm 2026. Dù thời điểm phát hành cụ thể chưa được công bố, nhiều khả năng bản cập nhật sẽ ra mắt vào giai đoạn cuối tháng 11 đến đầu tháng 1, thời điểm các giải đấu chuyên nghiệp tạm nghỉ, nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái thể thao điện tử của League of Legends.