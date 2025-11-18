Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lịch sử về Gaza

  • Thứ ba, 18/11/2025 07:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng.

Tong thong Trump anh 1

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về lực lượng quốc tế Gaza. Ảnh: Reuters

Sáng 18/11 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza nhằm khôi phục trật tự, bảo vệ dân thường và mở đường cho công cuộc viện trợ và tái thiết qui mô lớn tại vùng lãnh thổ này.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Xin chúc mừng Thế giới trước cuộc bỏ phiếu phi thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cách đây ít phút, qua đó công nhận và ủng hộ hội đồng hòa bình, do tôi làm Chủ tịch, cùng sự tham gia của những nhà lãnh đạo quyền lực và được kính trọng nhất trên toàn thế giới”.

Theo Tổng thống Trump, “đây sẽ được xem là một trong những quyết định phê chuẩn lớn nhất trong Lịch sử Liên hợp quốc, sẽ dẫn tới hòa bình hơn nữa trên toàn Thế giới, và là một khoảnh khắc mang ý nghĩa Lịch sử thật sự!”

Nhà lãnh đạo Mỹ cảm ơn các thành viên Hội đồng Bảo an, gồm cả Liên bang NgaTrung Quốc, và cho biết: “Các thành viên của Hội đồng và nhiều thông báo thú vị khác sẽ được công bố trong những tuần tới”.

Tong thong Trump anh 2

Tổng thống Trump cho rằng “đây sẽ được xem là một trong những quyết định phê chuẩn lớn nhất trong Lịch sử Liên hợp quốc, sẽ dẫn tới hòa bình hơn nữa trên toàn Thế giới, và là một khoảnh khắc mang ý nghĩa Lịch sử thật sự!”.tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Trump.

Trước đó, tại cuộc họp kín cùng ngày diễn ra ở trụ sở Liên Hợp Quốc, cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ bảo trợ nói trên với 13 phiếu thuận và không có thành viên nào phản đối. Hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Bày tỏ trân trọng các thành viên Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết, Đại sứ Mỹ Mike Waltz đánh giá đây là một "nghị quyết lịch sử và mang tính xây dựng", qua đó mở ra hướng đi mới cho khu vực Trung Đông.

Theo CBS News và AP, yếu tố then chốt giúp nghị quyết được thông qua là sự ủng hộ của các quốc gia Arab và Hồi giáo đang thúc đẩy ngừng bắn và có thể góp quân cho lực lượng quốc tế.

Vào hôm 14/11, Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã công bố tuyên bố chung cùng với Qatar, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Saudia Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi “nhanh chóng thông qua” đề xuất của Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh có hy vọng rằng lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza sẽ được duy trì sau cuộc chiến bùng phát bởi cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Theo cơ quan y tê Gaza do Hamas điều hành, chiến dịch quân sự kéo dài hơn hai năm của Israel đã khiến hơn 69.000 người Palestine thiệt mạng. Cơ quan này không phân biệt dân thường và chiến binh, nhưng cho biết phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Tuần trước, Liên bang Nga bất ngờ lưu hành một dự thảo cạnh tranh với ngôn ngữ mạnh mẽ hơn ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine bên cạnh Israel, và nhấn mạnh rằng Bờ Tây và Gaza phải được hợp nhất thành một nhà nước dưới quyền quản lý của Chính quyền Palestine.

Dự thảo của Liên bang Nga cũng loại bỏ hoàn toàn các tham chiếu đến hội đồng chuyển tiếp, đồng thời yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra các phương án cho một lực lượng quốc tế nhằm bảo đảm an ninh tại Gaza và thực thi kế hoạch ngừng bắn, nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Bảo an.

Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

