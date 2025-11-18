Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lịch sử về Gaza

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về lực lượng quốc tế Gaza. Ảnh: Reuters

Sáng 18/11 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza nhằm khôi phục trật tự, bảo vệ dân thường và mở đường cho công cuộc viện trợ và tái thiết qui mô lớn tại vùng lãnh thổ này.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Xin chúc mừng Thế giới trước cuộc bỏ phiếu phi thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cách đây ít phút, qua đó công nhận và ủng hộ hội đồng hòa bình, do tôi làm Chủ tịch, cùng sự tham gia của những nhà lãnh đạo quyền lực và được kính trọng nhất trên toàn thế giới”.

Theo Tổng thống Trump, “đây sẽ được xem là một trong những quyết định phê chuẩn lớn nhất trong Lịch sử Liên hợp quốc, sẽ dẫn tới hòa bình hơn nữa trên toàn Thế giới, và là một khoảnh khắc mang ý nghĩa Lịch sử thật sự!”

Nhà lãnh đạo Mỹ cảm ơn các thành viên Hội đồng Bảo an, gồm cả Liên bang Nga và Trung Quốc, và cho biết: “Các thành viên của Hội đồng và nhiều thông báo thú vị khác sẽ được công bố trong những tuần tới”.

Tổng thống Trump cho rằng “đây sẽ được xem là một trong những quyết định phê chuẩn lớn nhất trong Lịch sử Liên hợp quốc, sẽ dẫn tới hòa bình hơn nữa trên toàn Thế giới, và là một khoảnh khắc mang ý nghĩa Lịch sử thật sự!”.tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Trump.

Trước đó, tại cuộc họp kín cùng ngày diễn ra ở trụ sở Liên Hợp Quốc, cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ bảo trợ nói trên với 13 phiếu thuận và không có thành viên nào phản đối. Hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Bày tỏ trân trọng các thành viên Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết, Đại sứ Mỹ Mike Waltz đánh giá đây là một "nghị quyết lịch sử và mang tính xây dựng", qua đó mở ra hướng đi mới cho khu vực Trung Đông.

Theo CBS News và AP, yếu tố then chốt giúp nghị quyết được thông qua là sự ủng hộ của các quốc gia Arab và Hồi giáo đang thúc đẩy ngừng bắn và có thể góp quân cho lực lượng quốc tế.

Vào hôm 14/11, Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã công bố tuyên bố chung cùng với Qatar, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Saudia Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi “nhanh chóng thông qua” đề xuất của Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh có hy vọng rằng lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza sẽ được duy trì sau cuộc chiến bùng phát bởi cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Theo cơ quan y tê Gaza do Hamas điều hành, chiến dịch quân sự kéo dài hơn hai năm của Israel đã khiến hơn 69.000 người Palestine thiệt mạng. Cơ quan này không phân biệt dân thường và chiến binh, nhưng cho biết phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Tuần trước, Liên bang Nga bất ngờ lưu hành một dự thảo cạnh tranh với ngôn ngữ mạnh mẽ hơn ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine bên cạnh Israel, và nhấn mạnh rằng Bờ Tây và Gaza phải được hợp nhất thành một nhà nước dưới quyền quản lý của Chính quyền Palestine.

Dự thảo của Liên bang Nga cũng loại bỏ hoàn toàn các tham chiếu đến hội đồng chuyển tiếp, đồng thời yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra các phương án cho một lực lượng quốc tế nhằm bảo đảm an ninh tại Gaza và thực thi kế hoạch ngừng bắn, nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Bảo an.