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Thể thao

Liên đoàn Bóng đá châu Á trừng phạt Philippines

  • Thứ sáu, 6/11/2026 14:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Châu Á cấm U20 Philippines dự vòng loại U20 Asian Cup 2029, đồng thời phạt 10.000 USD vì tự ý bỏ giải sát ngày khởi tranh.

U20 Philippines bị AFC trừng phạt. Ảnh: Seasia Goal.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) đã gửi văn bản chính thức thông báo rút đội tuyển U20 khỏi chiến dịch vòng loại U20 Asian Cup 2027 vào ngày 27/7/2026. Động thái bỏ giải được đưa ra chỉ 35 ngày trước thời điểm đội bóng này bước vào trận mở màn theo lịch ấn định (31/8) gặp U20 Kyrgyzstan. Việc đơn phương hủy tham dự vào phút chót làm xáo trộn công tác tổ chức và vi phạm các cam kết quốc tế ban đầu.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Ban Kỷ luật AFC xác định PFF vi phạm Điều 6.7, kết hợp cùng Điều 6.1 và 6.2 trong Điều lệ giải Vòng loại U20 Asian Cup 2027. Các điều khoản này quy định chi tiết về trách nhiệm và nghĩa vụ ràng buộc của các liên đoàn thành viên sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

AFC yêu cầu PFF có trách nhiệm thanh toán đầy đủ khoản tiền phạt 10.000 USD trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm ban hành quyết định. Bên cạnh thiệt hại tài chính, án cấm thi đấu tại vòng loại U20 Asian Cup 2029 giáng đòn nặng nề vào chiến lược phát triển lực lượng kế cận của bóng đá Philippines, khiến lứa cầu thủ trẻ nước này mất cơ hội cọ xát ở đấu trường châu lục.

Đồng thời, phán quyết cứng rắn từ AFC cũng là lời cảnh báo răn đe mạnh mẽ tới toàn bộ các liên đoàn thành viên về tính kỷ cương và trách nhiệm cam kết khi tham gia các giải đấu quốc tế.

Theo kế hoạch và xếp lịch thi đấu ban đầu của AFC tại bảng A vòng loại U20 Asian Cup 2027 (diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại Kyrgyzstan), U20 Philippines dự kiến sẽ chạm trán lần lượt các đội trẻ Kyrgyzstan, Hàn Quốc và Lebanon.

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