Liên Bỉnh Phát thắng giải Thị đế ở Trung Quốc

Liên Bỉnh Phát chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình dài tập ở Kim Chung lần thứ 60 nhờ vai diễn trong "Bác sĩ tha hương".

Tối 18/10, tờ Ettoday đưa tin tại Giải thưởng Kim chung lần thứ 60, Liên Bỉnh Phát chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế, mảng phim truyền hình dài tập) nhờ vai diễn trong phim Hóa ngoại chi y (Bác sĩ tha hương).

Liên Bỉnh Phát trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng ở giải thưởng này. Nam diễn viên đã thốt lên "Ôi trời ơi" khi bước lên sân khấu. Sau đó, Liên Bỉnh Phát có bài phát biểu bằng tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh.

Liên Bỉnh Phát mặc áo dài khi tới nhận giải Kim Chung. Ảnh: Dramago Ptsplus.

Nam diễn viên chia sẻ: "Giây phút này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất biết ơn giải thưởng Kim Chung vì sự công nhận của BTC. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi chia sẻ giải thưởng này với toàn thể gia đình Bác sĩ tha hương. Cảm ơn tất cả đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn giáo viên ngôn ngữ và phiên dịch viên của tôi, mọi người đã giúp tôi rất nhiều". Anh đặc biệt cảm ơn người hâm mộ Việt Nam cũng như khán giả nước ngoài.

Trong Bác sĩ tha hương, Liên Bỉnh Phát vào vai bác sĩ Phạm Văn Ninh. Từ một bác sĩ chuyên nghiệp ở Việt Nam, anh trở thành lao động nhập cư bất hợp pháp trên vùng đất xa lạ Đài Loan. Bị xã hội cô lập trong một môi trường áp lực, anh trở nên chán nản, căm thù với mọi thứ xung quanh. Ban giám khảo khen ngợi diễn xuất của Liên Bỉnh Phát, mô tả đây là bức chân dung gần như hoàn hảo về những đấu tranh của nhân vật, với từng biểu cảm đều cuốn hút khán giả.

Liên Bỉnh Phát đã chiến thắng giải Thị đế sau khi đánh bại Kha Thúc Nguyên, Tống Vỹ Ân, Phạm Thiếu Huân. Tại Kim Chung năm nay, Bác sĩ tha hương nhận 15/27 đề cử. Kim Chung là một trong những giải thưởng danh giá nhất tại Đài Loan (Trung Quốc).