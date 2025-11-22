Liên Bỉnh Phát hôn bạn gái Ngọc Kayla trước 'kiss cam'

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla có cử chỉ tình tứ trong concert của Quốc Thiên. Hai người đã có khoảng 6 năm hẹn hò.

Ngày 22/11, Liên Bỉnh Phát và bạn gái Ngọc Kayla cùng tham gia concert SKYNote 2025 diễn ra tại TP.HCM của Quốc Thiên. Đặc biệt, cả hai có cử chỉ thân mật khi kiss cam lia tới họ.

Liên Bỉnh Phát hôn má Ngọc Kayla khiến khán giả reo hò. Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên và bạn gái công khai thể hiện tình cảm trong một sự kiện có đông người tham gia như thế.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla thân mật ở concert Quốc Thiên.

Thời gian gần đây, Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla không còn che giấu chuyện riêng tư mà thoải mái thể hiện tình cảm hơn.

Cuối tháng 10, khi Liên Bỉnh Phát trở về Việt Nam sau khi nhận giải thưởng Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc), Ngọc Kayla cũng mang hoa tới đón người yêu. Cả hai ôm nhau trước sự reo hò của người hâm mộ tại sân bay.

Liên Bỉnh Phát và nữ ca sĩ Ngọc Kayla đã có khoảng 6 năm bên nhau. Ngọc Kayla từng tâm sự trong suốt thời gian yêu nhau, cô và Liên Bỉnh Phát chưa từng to tiếng. Cả hai luôn lắng nghe đối phương và cùng nhau giải quyết mâu thuẫn theo hướng nhẹ nhàng, thấu hiểu nhất.

"Tất nhiên, mỗi người đều có ý kiến riêng, quan điểm khác nhau. Nhưng cả hai cố gắng tìm đến điểm chung để giải quyết êm đẹp, không phải lớn tiếng với nhau. Tôi và Phát có điểm chung là sống vô tư, vui vẻ, không nghĩ quá nhiều", Ngọc Kayla nói.

Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát có khoảng 6 năm yêu nhau. Ảnh: FBNV.

Về lý do không công khai mối quan hệ, Liên Bỉnh Phát cho biết anh muốn khán giả tập trung hơn vào các hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Kayla bày tỏ cô không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện đời tư.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, được biết tới qua các phim như Song lang, Quý cô thừa kế, Đại tiệc trăng máu… Liên Bỉnh Phát đang là thành viên cố định của Running Man.

Vừa qua, anh thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Kim Chung lần thứ 60 diễn ra tại Đài Loan. Anh là diễn viên Việt đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng này. Năm 2024, Liên Bỉnh Phát cũng ghi dấu ấn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ngọc Kayla tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991, gia nhập nhóm Mắt ngọc vào 2015. Năm 2017, cô tham gia Giọng hát Việt và thuộc đội Đông Nhi.

Sự nghiệp âm nhạc của Ngọc Kayla chưa có nhiều dấu ấn nổi trội. Hiện tại, Ngọc Kayla vẫn đi diễn khá đều đặn, thỉnh thoảng phát hành một số sản phẩm âm nhạc.