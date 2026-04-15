Warren và Bill: Gates, Buffett và tình bạn đã thay đổi thế giới

Cuốn sách này kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn và rất đời về tình bạn giữa Bill Gates và Warren Buffett - một trong những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Lịch trình kín đến từng phút và cuốn sổ trống trơn của hai tỷ phú

Một trong những điều khiến Bill ngạc nhiên khi gặp Warren là Warren không có máy tính. Ông cố hết sức thuyết phục Warren mua một chiếc; Warren thấy không cần thiết. “Tôi không có nhu cầu kiểm tra danh mục đầu tư cổ phiếu của mình vài phút một lần,” ông nói với Bill. “Và tôi có thể tính nhẩm thuế thu nhập.” Bill đề nghị cử nữ nhân viên xinh đẹp nhất Microsoft đến nhà Warren ở Omaha dạy ông cách sử dụng máy tính.

“Đề nghị hấp dẫn đến khó cưỡng,” Warren trả lời. “Nhưng tôi xin phép từ chối.”

Bill không nài nỉ thêm. Trước khi lên trực thăng bay về Seattle, Warren đã thuyết phục được người bạn mới hứa sẽ đến thăm ông ở Omaha và đi xem một trận đấu của đội Cornhuskers và chơi vài ván bài bridge. Bill đồng ý với điều kiện Warren cũng phải đến Seatle thăm ông. “Lúc nào cũng được,” Warren nói, vì mặc dù rất bận rộn, nhưng ông luôn có chỗ trống trong lịch trình của mình.

Warren Buffett và Bill Gates. Ảnh: WSJ.

Một điều nữa khiến Bill ngạc nhiên: khi Warren Buffett đưa cho Bill Gates, người luôn sắp xếp lịch trình kín đến từng phút, cuốn sổ lịch trình của ông, Bill thấy các trang sổ gần như trống trơn. “Làm sao tôi biết mình muốn nghĩ về cái gì khi nào?” Warren giải thích.

Khoảnh khắc này đã xuất hiện nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn với Bill: ví dụ, trong lần xuất hiện cùng Warren vào năm 2017 trên chương trình Charlie Rose của đài PBS, một lần nữa Bill kể chi tiết về tác động khai sáng của việc nhận ra ông sẽ nhận được những giá trị thực sự - gồm cả giá trị tài chính - khi dành thời để…thả trôi tâm trí. “Lịch trình của tôi lúc nào cũng kín đến từng phút, và tôi tưởng đó là cách duy nhất để làm mọi việc,” Bill nói với Rose.

Nhưng Warren đã cho Bill thấy “nếu chủ động quản lý thời gian, việc ngồi suy nghĩ sẽ có thứ tự ưu tiên cao hơn nhiều…anh cảm thấy mình cần phải đi gặp tất cả những người này, [nhưng] việc anh lấp đầy từng phút trong lịch trình của mình không đại diện cho sự nghiêm túc của anh.”

Như Warren đã giải thích ngắn gọn hơn với Bill: về cơ bản, anh có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng anh không mua được thời gian. Đó là bài học đầu tiên trong số nhiều bài học mà hai người đàn ông này sẽ dạy cho nhau trong những năm sau đó.

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  • Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

