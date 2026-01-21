Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lịch thi đấu Champions League ngày 21/1: Vé đi tiếp gọi tên ai

  Thứ tư, 21/1/2026 08:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Champions League rạng sáng 22/1 chứng kiến nhiều cặp đấu đáng chú ý, khi các đội mạnh buộc phải tăng tốc để giữ quyền tự quyết.

Lamine Yamal sẽ giúp Barcelona dễ dàng có 3 điểm ở loạt trận này?

Khung giờ 0h45 mở màn bằng hai trận đấu giàu tính thử thách. Galatasaray tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà. Bầu không khí cuồng nhiệt tại Istanbul luôn là thứ vũ khí đáng gờm. Atletico cần sự lạnh lùng quen thuộc nếu muốn rời Thổ Nhĩ Kỳ với kết quả tích cực.

Ở cặp đấu còn lại, Qarabag gặp Eintracht Frankfurt. Qarabag thường chơi rất kỷ luật trên sân nhà, trong khi Frankfurt phải chứng minh bản lĩnh sân khách.

Tâm điểm của đêm thi đấu nằm ở loạt trận 3h00, nơi nhiều ông lớn đồng loạt ra sân. Atalanta đối đầu Athletic Bilbao trong trận cầu hứa hẹn cường độ cao và giàu va chạm. Hai đội đều nổi tiếng với lối chơi pressing và không ngại tranh chấp.

Bayern Munich chạm trán Royale Union SG. Chênh lệch lực lượng là rõ ràng, nhưng Bayern vẫn chịu áp lực phải thắng thuyết phục để khẳng định vị thế. Tại London, Chelsea gặp Pafos. Đây là trận đấu Chelsea được kỳ vọng kiểm soát thế trận, dù không được phép chủ quan.

Ở Turin, Juventus tiếp Benfica trong màn so tài giàu tính chiến thuật. Một khoảnh khắc sai lầm có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Không khí sôi động cũng xuất hiện tại Velodrome, nơi Marseille đối đầu Liverpool. Sức ép từ khán đài sẽ là thử thách lớn cho đội khách.

Tại Anh, Newcastle United gặp PSV Eindhoven trong trận đấu đề cao tốc độ và thể lực. Loạt trận khép lại với chuyến làm khách của Barcelona trước Slavia Prague, nơi đội bóng xứ Catalonia cần một chiến thắng để duy trì đà ổn định.

Champions League rạng sáng 22/1 vì thế mang dáng dấp của một đêm bản lề. Bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định ai đi tiếp, ai bị bỏ lại phía sau.

Tường Linh

Lee Kang-in Royale Union SG Atletico Eintracht Frankfurt Galatasaray Xứ Catalonia

