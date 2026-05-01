Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2027 được hưởng nguyên lương

  • Thứ sáu, 1/5/2026 14:05 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Theo Bộ Luật Lao động 2019, người lao động sẽ có các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương trong năm 2027.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết như sau:

Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch);

Tết Âm lịch: 5 ngày;

Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch);

Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 0 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Căn cứ Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, sẽ có quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.

Lịch nghỉ lễ 2027 Lịch nghỉ lễ Nghỉ lễ Tết Dương Tết Âm lịch

    Vì sao hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh?

    Hàng chục hecta ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân không phải dịch bệnh.

