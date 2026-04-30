Người dân ùn ùn rời TP.HCM đi nghỉ lễ

Sáng 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng người dân rời TP.HCM về quê và đi du lịch tăng đột biến, khiến nhiều tuyến cửa ngõ rơi vào cảnh chật kín phương tiện, ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, khu vực đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), từ sáng sớm 30/4, dòng xe từ nội đô hướng về các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã bắt đầu tăng nhanh. Đoạn từ khu vực An Lạc đến cầu Bình Điền ken đặc ôtô, xe máy, nhiều thời điểm di chuyển rất chậm.

Dòng xe ken đặc trên quốc lộ 1, đoạn qua cửa ngõ phía Tây TP.HCM sáng 30/4.

Tại nút giao giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Hữu Trí, dòng phương tiện nối dài, di chuyển khó khăn. Khu vực cầu vượt nút giao Bình Thuận cũng trong tình trạng tương tự khi lượng xe đổ dồn về đây tăng cao. Đáng chú ý, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương tiếp tục là “điểm nóng” khi phương tiện từ nhiều hướng dồn về để lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Anh Nguyễn Thiên Hào (quê Vĩnh Long ) cho biết bản thân anh đã chủ động xuất phát từ sáng sớm để tránh kẹt xe, nhưng vẫn mất gần gấp rưỡi thời gian qua khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM so với ngày thường. "Dù đi sớm nhưng xe quá đông, có đoạn gần như đứng yên. Dịp lễ nào cũng vậy nên tôi phải tranh thủ đi từ rất sớm", anh nói.

Ở cửa ngõ phía Đông, tình hình cũng không khả quan hơn. Trên trục đường Mai Chí Thọ hướng về nút giao An Phú, từ khoảng 8h30 ngày 30/4, lượng phương tiện tăng mạnh, ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn ôtô, xe máy chen chúc, nhích từng chút để qua "điểm nóng" này.

Lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ TP.HCM đi trạm thu phí Long Phước (trước khi sang địa phận tỉnh Đồng Nai) cũng ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc, tốc độ di chuyển chậm.

Chị Trịnh Phương Mai (phường Bình Thạnh) cho hay gia đình dự định đi du lịch ngắn ngày tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng phải mất hơn một giờ vẫn chưa thể vào cao tốc. "Kẹt xe kéo dài khiến trẻ nhỏ mệt mỏi. Nếu biết trước đông như vậy, gia đình tôi đã chọn đi sớm hơn hoặc dời lịch", chị chia sẻ.

Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các tuyến cửa ngõ để điều tiết, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong cùng thời điểm, tình trạng ùn ứ nhẹ vẫn diễn ra tại nhiều khu vực.

Dự báo trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, áp lực giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ùn tắc.