Lịch đi học lại sau Tết của học sinh cả nước

  • Thứ bảy, 21/2/2026 07:00 (GMT+7)
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, phần lớn học sinh cả nước sẽ đi học trở lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Sau Tết, phần lớn học sinh cả nước sẽ đi học trở lại từ 23/2. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cụ thể, ở các thành phố lớn như TP.HCM, TP Huế, TP Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác, học sinh các cấp sẽ đi học lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn cho học sinh nghỉ 5 ngày chính thức. Nếu phải đi học thứ bảy, tùy đơn vị, các em có thể quay trở lại trường từ ngày 21/2 (mùng 5 tháng Giêng). Ngược lại, nếu không phải học thứ bảy, học sinh đi học trở lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Quảng Ninh hiện là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết, bắt đầu từ ngày 2/3 (ngày 14 tháng Giêng).

Học sinh một số tỉnh đi học lại vào ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) hoặc 24/2 (mùng 9 tháng Giêng) như Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Ninh Bình.

Riêng Cao Bằng, Đồng ThápLai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ và đi học trở lại căn cứ đặc thù ở địa phương. Các tỉnh yêu cầu việc sắp xếp thời gian nghỉ Tết không quá dài, tránh ảnh hưởng đến việc dạy và học, nền nếp nhà trường…

Lịch đi học trở lại sau Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

STTTỉnh, thànhLịch đi học sau Tết Nguyên đán
1An Giang23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
2Đà Nẵng23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
3Quảng Ninh2/3 (14 tháng Giêng)
4Tây Ninh23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
5Lâm Đồng23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
6Cần Thơ23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
7Hà Tĩnh24/2 (mùng 8 tháng Giêng)
8TP Huế23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
9TP.HCM23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
10Hà Nội21/2 (mùng 5 tháng Giêng)
11Đồng Nai23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
12Vĩnh Long25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
13Khánh Hòa23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
14Gia Lai23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
15Cà Mau23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
16Hưng Yên21/2 (mùng 5 tháng Giêng)
17Lạng Sơn21/2 (mùng 5 tháng Giêng)
18Lào Cai23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
19Đồng ThápCác trường chủ động lịch đi học sau Tết
20Cao BằngCác trường chủ động lịch đi học sau Tết
21Lai ChâuCác trường chủ động lịch đi học sau Tết
22Phú Thọ23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
23Đắk Lắk23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
24Điện Biên23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
25Quảng Trị23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
26Hải Phòng23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
27Sơn La23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
28Tuyên Quang23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
29Thái Nguyên23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
30Bắc Ninh23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
31Ninh Bình25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
32Quảng Ngãi23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
33Nghệ An23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
34Thanh Hóa23/2 (mùng 7 tháng Giêng)

Ngọc Bích

