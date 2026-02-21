Lịch đi học lại sau Tết của học sinh cả nước

|
Sau Tết, phần lớn học sinh cả nước sẽ đi học trở lại từ 23/2. Ảnh: Khương Nguyễn.
Cụ thể, ở các thành phố lớn như TP.HCM, TP Huế, TP Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác, học sinh các cấp sẽ đi học lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).
Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn cho học sinh nghỉ 5 ngày chính thức. Nếu phải đi học thứ bảy, tùy đơn vị, các em có thể quay trở lại trường từ ngày 21/2 (mùng 5 tháng Giêng). Ngược lại, nếu không phải học thứ bảy, học sinh đi học trở lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).
Quảng Ninh hiện là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết, bắt đầu từ ngày 2/3 (ngày 14 tháng Giêng).
Học sinh một số tỉnh đi học lại vào ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) hoặc 24/2 (mùng 9 tháng Giêng) như Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Ninh Bình.
Riêng Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ và đi học trở lại căn cứ đặc thù ở địa phương. Các tỉnh yêu cầu việc sắp xếp thời gian nghỉ Tết không quá dài, tránh ảnh hưởng đến việc dạy và học, nền nếp nhà trường…
Lịch đi học trở lại sau Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:
|STT
|Tỉnh, thành
|Lịch đi học sau Tết Nguyên đán
|1
|An Giang
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|2
|Đà Nẵng
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|3
|Quảng Ninh
|2/3 (14 tháng Giêng)
|4
|Tây Ninh
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|5
|Lâm Đồng
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|6
|Cần Thơ
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|7
|Hà Tĩnh
|24/2 (mùng 8 tháng Giêng)
|8
|TP Huế
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|9
|TP.HCM
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|10
|Hà Nội
|21/2 (mùng 5 tháng Giêng)
|11
|Đồng Nai
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|12
|Vĩnh Long
|25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
|13
|Khánh Hòa
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|14
|Gia Lai
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|15
|Cà Mau
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|16
|Hưng Yên
|21/2 (mùng 5 tháng Giêng)
|17
|Lạng Sơn
|21/2 (mùng 5 tháng Giêng)
|18
|Lào Cai
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|19
|Đồng Tháp
|Các trường chủ động lịch đi học sau Tết
|20
|Cao Bằng
|Các trường chủ động lịch đi học sau Tết
|21
|Lai Châu
|Các trường chủ động lịch đi học sau Tết
|22
|Phú Thọ
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|23
|Đắk Lắk
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|24
|Điện Biên
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|25
|Quảng Trị
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|26
|Hải Phòng
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|27
|Sơn La
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|28
|Tuyên Quang
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|29
|Thái Nguyên
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|30
|Bắc Ninh
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|31
|Ninh Bình
|25/2 (mùng 9 tháng Giêng)
|32
|Quảng Ngãi
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|33
|Nghệ An
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
|34
|Thanh Hóa
|23/2 (mùng 7 tháng Giêng)
