Lịch đi học lại sau Tết của học sinh cả nước

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, phần lớn học sinh cả nước sẽ đi học trở lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Cụ thể, ở các thành phố lớn như TP.HCM, TP Huế, TP Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác, học sinh các cấp sẽ đi học lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn cho học sinh nghỉ 5 ngày chính thức. Nếu phải đi học thứ bảy, tùy đơn vị, các em có thể quay trở lại trường từ ngày 21/2 (mùng 5 tháng Giêng). Ngược lại, nếu không phải học thứ bảy, học sinh đi học trở lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Quảng Ninh hiện là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết, bắt đầu từ ngày 2/3 (ngày 14 tháng Giêng).

Học sinh một số tỉnh đi học lại vào ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) hoặc 24/2 (mùng 9 tháng Giêng) như Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Ninh Bình.

Riêng Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ và đi học trở lại căn cứ đặc thù ở địa phương. Các tỉnh yêu cầu việc sắp xếp thời gian nghỉ Tết không quá dài, tránh ảnh hưởng đến việc dạy và học, nền nếp nhà trường…

Lịch đi học trở lại sau Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch đi học sau Tết Nguyên đán 1 An Giang 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 2 Đà Nẵng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 3 Quảng Ninh 2/3 (14 tháng Giêng) 4 Tây Ninh 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 5 Lâm Đồng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 6 Cần Thơ 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 7 Hà Tĩnh 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) 8 TP Huế 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 9 TP.HCM 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 10 Hà Nội 21/2 (mùng 5 tháng Giêng) 11 Đồng Nai 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 12 Vĩnh Long 25/2 (mùng 9 tháng Giêng) 13 Khánh Hòa 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 14 Gia Lai 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 15 Cà Mau 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 16 Hưng Yên 21/2 (mùng 5 tháng Giêng) 17 Lạng Sơn 21/2 (mùng 5 tháng Giêng) 18 Lào Cai 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 19 Đồng Tháp Các trường chủ động lịch đi học sau Tết 20 Cao Bằng Các trường chủ động lịch đi học sau Tết 21 Lai Châu Các trường chủ động lịch đi học sau Tết 22 Phú Thọ 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 23 Đắk Lắk 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 24 Điện Biên 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 25 Quảng Trị 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 26 Hải Phòng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 27 Sơn La 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 28 Tuyên Quang 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 29 Thái Nguyên 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 30 Bắc Ninh 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 31 Ninh Bình 25/2 (mùng 9 tháng Giêng) 32 Quảng Ngãi 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 33 Nghệ An 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) 34 Thanh Hóa 23/2 (mùng 7 tháng Giêng)