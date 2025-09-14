Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

LHQ nêu khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine

  • Chủ nhật, 14/9/2025 20:38 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Liên Hợp Quốc xem xét khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine để duy trì hòa bình lâu dài, sau các đề xuất từ các quốc gia thành viên.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Annalena Baerbock, ngày 14/9 tuyên bố nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, có thể cần đến sự hiện diện của “lực lượng mũ nồi xanh” để bảo đảm hòa bình lâu dài.

gin giu hoa binh Ukraine anh 1

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. Ảnh: AA/TTXVN.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức), bà Baerbock nhấn mạnh các phái bộ gìn giữ hòa bình hiện “cần thiết hơn bao giờ hết” và có thể được triển khai nếu nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên Liên Hợp Quốc.

Trước đó, ngày 4/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đại diện của 26 quốc gia trong “Liên minh tự nguyện” đã bày tỏ mong muốn đưa quân đến Ukraine như một phần của các cam kết an ninh. Một số quốc gia khác vẫn đang cân nhắc lập trường về vấn đề này.

Tuy nhiên, ngày 5/9, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

TTXVN

gìn giữ hòa bình Ukraine Hòa Bình Pháp Liên Hợp Quốc Đức Emmanuel Macron Annalena Baerbock gìn giữ hòa bình LHQ Bild Mũ nồi

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hoà Bình

    Hoà Bình
    • Diện tích: 4.608,7 km²
    • Dân số: 808.200 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Bắc
    • Mã điện thoại: 218
    • Biển số xe: 28

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý