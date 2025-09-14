Quốc gia thành viên NATO thứ hai cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận

Romania cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) đã xâm phạm không phận trong lúc Liên bang Nga tấn công Ukraine.

Kênh France 24 của Pháp tối 13/9, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày, Romania đã điều động hai tiêm kích F-16 sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận nước này trong một cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine láng giềng.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh rằng thiết bị bay không người lái này không bay qua các khu vực đông dân cư và không gây ra nguy hiểm đối với an toàn của người dân.

Vào ngày 13/9, Romania đã điều động hai tiêm kích F-16 để ứng phó với mối đe dọa từ UAV Nga. Ảnh: THX/Getty Images.

Sự việc xảy ra sau khi Ba Lan lên án việc thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga xâm phạm không phận nước này vào tối 9/9, đồng thời kêu gọi Moskva (Moscow) tránh những “hành động khiêu khích” tiếp theo.

Romania – thành viên NATO – đã nhiều lần chứng kiến các mảnh vỡ thiết bị bay không người lái rơi xuống lãnh thổ kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Liên bang Nga gia tăng các cuộc tấn công vào những cảng của Ukraine.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng, vào tối 13/9, Romania đã điều động hai tiêm kích F-16 để giám sát tình hình sau các đợt không kích nhằm vào Ukraine.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Romania cho biết các tiêm kích này “đã phát hiện một thiết bị bay không người lái trong không phận quốc gia” và theo dõi nó cho đến khi “biến mất khỏi radar” gần ngôi làng Chilia Veche.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, thiết bị bay không người lái này “không bay qua khu vực đông dân cư và không gây ra mối đe dọa tức thì đối với an toàn của người dân”.

Các đội tìm kiếm đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng “để bắt đầu tìm kiếm các mảnh vỡ có thể có từ phương tiện bay này”.

Hồi tháng Hai, Thượng viện Romania đã thông qua một đạo luật cho phép nước này bắn hạ các thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận.

Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN.

Vào ngày 12/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ cho sườn phía Đông của châu Âu, sau khi Ba Lan bắn hạ thiết bị bay không người lái vi phạm không phận nước này.

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, tổng cộng vào tối 9/9 có ít nhất 19 vụ vi phạm không phận trong suốt 7 giờ, trong đó ít nhất 3 thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ.

Ông Tusk mô tả tình hình là “chưa từng có tiền lệ” và cáo buộc Liên bang Nga dàn dựng một hành động khiêu khích có chủ ý.

Các lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đã lên án vụ xâm nhập bị cáo buộc là “liều lĩnh” và bày tỏ tình đoàn kết với Ba Lan.

Ở một khía cạnh khác, ngày 12/9, tờ Politico cho biết Ba Lan xác nhận chỉ bắn hạ được 3 trong số 19, tức khoảng 16% trong tổng số thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận nước này vào tối 9/9.

Thực tế này, theo kênh United24media ngày 12/9, cho thấy UAV Nga đã phơi bày lỗ hổng phòng không của NATO sau vụ không phận Ba Lan bị xâm nhập và vấn đề đó đã được nêu ra tại cuộc họp đại sứ EU ở Brussels, với sự tham dự lần đầu tiên của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Nhiều nhà ngoại giao lưu ý về sự hạn chế của liên minh trong việc ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái giá rẻ. “Ông Rutte cũng tự đi đến kết luận đó, và không ai phản đối”, một nhà ngoại giao nói với Politico.

Về phần mình, theo kênh RT của Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định các thiết bị bay không người lái mà họ sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine không thể bay xa đến mức xâm nhập lãnh thổ Ba Lan, và nhấn mạnh rằng Moskva không hề có mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan.

Do Vácsava không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, cho nên, Moskva cho biết họ không thể xác nhận cũng như không phủ nhận những vi phạm bị cáo buộc, nhưng nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng tổ chức tham vấn.

Điện Kremlin cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây thường xuyên đưa ra những tuyên bố “khiêu khích hằng ngày” mà không có bằng chứng, trong khi Belarus cho biết họ đã cảnh báo Ba Lan về việc một số thiết bị bay không người lái bị trôi dạt do hoạt động tác chiến điện tử giữa lực lượng Liên bang Nga và Ukraine.