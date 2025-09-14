Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump ra ‘tối hậu thư’ về xung đột Ukraine cho toàn bộ NATO

  • Chủ nhật, 14/9/2025 09:16 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể trừng phạt Moskva (Moscow) nếu các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng mua dầu từ Liên bang Nga.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 13/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Liên bang Nga và ủng hộ việc áp thuế cao đối với Trung Quốc, điều mà ông khẳng định có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Bảy (13/9), Tổng thống Trump chỉ trích các quốc gia thành viên NATO vì theo ông, họ không chịu hành động đủ mạnh để chấm dứt tình trạng thù địch giữa Moskva và Kyiv.

Tổng thống Trump viết: “Tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Liên bang Nga… khi tất cả các quốc gia NATO NGỪNG MUA DẦU TỪ LIÊN BANG NGA”.

Trump ra toi hau thu anh 1

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Liên bang Nga và ủng hộ việc áp thuế cao đối với Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cam kết của NATO “để CHIẾN THẮNG là ít hơn nhiều so với 100%, và việc một số nước vẫn mua dầu Nga thật sự gây sốc”, đồng thời nhấn mạnh rằng “điều này làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán và sức mạnh mặc cả của các bạn trước Liên bang Nga”.

Tổng thống Mỹ cũng đề xuất rằng các thành viên NATO áp thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc, và các mức thuế này sẽ được dỡ bỏ sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Ông Trump mô tả đây là một đòn bẩy bổ sung nhằm buộc Liên bang Nga chấm dứt hành động thù địch.

Theo RT, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, Bắc Kinh đã tự định vị mình là một tác nhân trung lập, khẳng định không cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ bên nào.

Các quan chức NATO và lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu ÂU (EU) hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về lời kêu gọi của ông Trump

RT cho biết thêm bài đăng của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang thúc ép EU áp thêm thuế không chỉ đối với Trung Quốc mà còn với cả Ấn Độ, vì hai nước này tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, người phát ngôn Ủy ban châu Âu không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận đang diễn ra, nhưng cho biết EU “đã tham gia đối thoại với tất cả các đối tác toàn cầu liên quan, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, trong khuôn khổ các nỗ lực thực thi trừng phạt”.

Trong khi đó, EU đang hoàn tất gói trừng phạt thứ 19 đối với Liên bang Nga. Dù ngôn từ cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng gói này dự kiến sẽ nhắm vào xuất khẩu dầu và lĩnh vực ngân hàng của Liên bang Nga.

EU đã cam kết loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Liên bang Nga vào năm 2027, song một số thành viên, đặc biệt là Hungary và Slovakia, phản đối đề xuất này, viện dẫn sự phụ thuộc của họ vào nguồn dầu thô được cung cấp qua đường ống Druzhba.

Về phần mình, Liên bang Nga đã lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là “bất hợp pháp,” tuyên bố rằng chúng không chỉ thất bại trong việc phá hoại nền kinh tế Liên bang Nga, mà còn tạo động lực cho sự phát triển trong nước.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-donald-trump-ra-toi-hau-thu-ve-xung-dot-ukraine-cho-toan-bo-nato-20250913224002566.htm

TTXVN

