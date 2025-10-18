LG QuadWash TrueSteam - món quà thiết thực dành tặng phụ nữ dịp 20/10

Máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam là lựa chọn quà tặng ngày 20/10 tinh tế, giúp phụ nữ giảm gánh nặng việc nhà và có thêm thời gian tận hưởng bên gia đình.

Theo đại diện LG, máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam sở hữu công nghệ độc quyền giúp rửa bát đĩa sạch bóng mà vẫn tiết kiệm thời gian, đồng thời được thiết kế mang tính thẩm mĩ cao cho căn bếp. Đây là món quà thiết thực dành tặng cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình dịp 20/10 này.

Giúp phụ nữ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống

Máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam sở hữu công nghệ TrueSteam độc quyền, sử dụng hơi nước tinh khiết ở 100 độ C giúp đánh bay dầu mỡ, cặn bẩn cứng đầu và loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn, đồng thời giúp bát đĩa sáng bóng, không vệt nước. Nhờ đó, việc dọn dẹp sau mỗi bữa ăn trở nên nhẹ nhàng và an toàn cho sức khỏe các thành viên trong gia đình.

LG QuadWash TrueSteam sở hữu công nghệ hơi nước độc quyền loại bỏ dầu mỡ và cặn bẩn cứng đầu.

Điểm đặc biệt của LG QuadWash TrueSteam nằm ở tay phun 4 cánh độc quyền, gấp đôi so với máy thông thường. Nhờ đó, tia nước có thể chạm đến mọi góc cạnh, giúp rửa sạch mà vẫn tiết kiệm nước và thời gian. Động cơ Inverter Direct Drive vận hành êm ái giúp căn bếp luôn yên tĩnh. Nhờ đó, phụ nữ có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hoặc tận hưởng bộ phim yêu thích.

Tay phun 4 cánh giúp tia nước chạm đến mọi góc cạnh và rửa sạch toàn diện.

Thấu hiểu gian bếp và phụ nữ Việt

Sinh ra từ châu Á, LG thấu hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam - nơi mỗi bữa ăn là một hành trình nghệ thuật, cầu kỳ từ nguyên liệu đến dụng cụ nấu nướng. Đó cũng là lý do máy rửa bát LG được thiết kế để “chiều lòng” gian bếp Việt.

Máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam được trang bị màn hình hiển thị thuần Việt.

Với hệ thống giá đỡ EasyRack, người dùng có thể điều chỉnh khay rửa để phù hợp nồi chảo lớn, tô bát sâu hay ly tách nhỏ xinh. Sự linh hoạt này giúp tối ưu không gian rửa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bếp Việt - nơi mỗi món ăn là một câu chuyện riêng.

Theo đại diện thương hiệu, LG QuadWash TrueSteam cũng là một trong những dải sản phẩm máy rửa bát đầu tiên trên thị trường được trang bị màn hình điều khiển LED thuần Việt. Nhờ vậy, người dùng thuận tiện hơn trong việc sử dụng hàng ngày, cũng như dễ dàng tìm kiếm chế độ rửa phù hợp nhất.

Biến gian bếp thành không gian tiện nghi

Không chỉ sở hữu công nghệ mạnh mẽ, thiết kế máy rửa bát LG còn có tính thẩm mỹ cao khi sử dụng 3 gam màu: Be thanh lịch, bạc sang trọng, đen mạnh mẽ - dễ dàng hòa hợp nhiều phong cách nội thất. Đường nét tối giản và tỷ lệ cân đối cũng biến chiếc máy rửa bát trở thành điểm nhấn và nâng tầm không gian sống. Nhờ vậy, gian bếp cũng trở nên tiện nghi và thư giãn, để mỗi phút giây làm bếp trở nên nhẹ nhàng và “chữa lành” hơn.

Đa dạng lựa chọn màu sắc, LG QuadWash TrueSteam dễ dàng hòa hợp mọi không gian nội thất.

Theo tiết lộ của đại diện LG, tính năng độc quyền chỉ có ở máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam 2025 là khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng LG ThinQ. Nhờ vậy, người dùng có thể theo dõi chu trình hoạt động của máy thông qua điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tải thêm chế độ rửa chuyên biệt, cá nhân hóa cài đặt theo nhu cầu sử dụng của gia đình (ví dụ chế độ làm sạch chén bát chuyên biệt cho món ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ, hay thường xuyên sử dụng các loại gia vị như tương ớt, dầu điều…) để mang đến trải nghiệm tốt hơn.