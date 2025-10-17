Thế hệ trẻ Việt Nam lan tỏa cảm hứng tại LG Campus Ambassador mùa 2

Chương trình Đại sứ sinh viên (LG Campus Ambassador) mùa 2 đã chính thức khép lại, ghi dấu hành trình đáng nhớ của hàng nghìn bạn trẻ trên toàn quốc.

Vượt qua hàng nghìn hồ sơ đăng ký đến những vòng thử thách, 17 sinh viên xuất sắc được LG lựa chọn cùng thương hiệu lan tỏa giá trị tích cực đến với cộng đồng. Họ chính là những Đại sứ sinh viên LG 2025, đại diện cho Gen Z trẻ trung, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Chân dung 17 tân đại sứ sinh viên tài năng

Đầu tháng 9, LG tổ chức sự kiện vinh danh các tân đại sứ tại không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG. Trong không gian trải nghiệm, các đại sứ cùng chia sẻ về hành trình đã qua, từ ngày đầu bỡ ngỡ khi tham gia thử thách đến những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được.

Dàn tân đại sứ sinh viên LG mùa 2 trong lễ vinh danh tại Another Saigon by LG.

Đức Thịnh, một trong những tân đại sứ LG mùa 2, chia sẻ: “Khoảnh khắc biết mình trở thành Đại sứ LG 2025, mình bất ngờ và biết ơn vì được trao cơ hội này. Hành trình cùng LG đã mang đến cho mình cơ hội gặp gỡ những người trẻ đầy nhiệt huyết, học hỏi từ anh chị giàu kinh nghiệm trong ngành và mở rộng góc nhìn của bản thân. Càng đồng hành, mình càng thấu hiểu tinh thần ‘Life’s Good’ - không chỉ là thông điệp thương hiệu, mà là lời nhắc nhở sống tích cực, dám thử thách giới hạn và lan tỏa năng lượng tốt đẹp đến mọi người xung quanh”.

Hoàng Huy, tân đại sứ khác, tâm sự về hành trình của mình: “Với mình, hành trình đại sứ không chỉ là danh hiệu, mà là cơ hội lan tỏa giá trị của sự thấu hiểu thông minh trong trí tuệ nhân tạo - điều LG gọi là 'Affectionate Intelligence' và cũng là điều mình luôn theo đuổi trong ngành Digital Marketing. Hành trình này là lời nhắc để mình tiếp tục tạo ra những nội dung chạm cảm xúc, kết nối con người và công nghệ bằng sự chân thành”.

Trên chặng đường sắp tới, Hoàng Huy muốn lan tỏa tinh thần mà thương hiệu gửi gắm: “See the good. Be the good” - không chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp, mà còn trở thành một phần trong những điều tốt đẹp đó.

Bà Nguyễn Như Anh, Phụ trách chương trình LG Campus Ambassador 2025, đánh giá cao tài năng và kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của các đại sứ sinh viên.

Chia sẻ thêm về chương trình, bà Nguyễn Như Anh cho biết: “Trải qua 2 mùa triển khai, LG Campus Ambassador đã tìm thấy những đại sứ tài năng và nhiệt huyết, cùng thương hiệu lan tỏa tinh thần tích cực đến với cộng đồng. Thông qua những hoạt động này, LG hy vọng tạo ra sân chơi để kết nối và thấu hiểu thế hệ trẻ, cũng như vun đắp và nuôi dưỡng tài năng cho thế hệ tương lai”.

Đêm vinh danh những ý tưởng đột phá

Khép lại hành trình mùa 2 của LG Campus Ambassador chính là chung kết cuộc thi Marketing Challengers 2025. Không chỉ là đêm vinh danh những đội thi xuất sắc, sự kiện còn là dịp để nhìn lại hành trình của các bạn trẻ đam mê marketing trong hơn 3 tháng khi cùng giải bài toán thực tế xoay quanh “Trí tuệ nhân tạo thấu cảm” (Affectionate Intelligence).

Đêm chung kết năm nay thu hút hơn 300 người tham dự trực tiếp, bao gồm 30 nhà tài trợ, đồng thời thu về hơn 11.000 lượt xem, gần 3.000 lượt hiển thị và tiếp cận đến hơn 2.500 người dùng trên nền tảng livestream.

Màn tranh tài của các đội thi trong đêm chung kết.

Quán quân của cuộc thi Marketing Challengers 2025 gọi tên đội KIWI. Với vốn kiến thức và tư duy sáng tạo, đội KIWI đã vượt qua hơn 450 đối thủ đến từ hơn 120 trường đại học trên toàn quốc, chinh phục hơn 30 chuyên gia trong hội đồng giám khảo để giành ngôi cao nhất.

Giải á quân thuộc về đội Hết lúa chúa lại ban, trong khi đồng á quân được trao cho 2 đội Robo Trái cây và Chăm Pion. Đặc biệt, Quốc mẫu hồi cung đã trở thành đội thi được yêu thích nhất trong hạng mục TikTok Challenge năm nay.

Đội KIWI là nhà vô địch cuộc thi Marketing Challengers 2025.

Không chỉ là cuộc thi, Marketing Challengers trở thành bệ phóng cho nhiều bạn trẻ yêu marketing bước vào môi trường thực tế. Đó là nơi người trẻ được thử sức với những đề bài từ các doanh nghiệp, được phản biện cùng chuyên gia, và được thấy ý tưởng của mình trở thành giải pháp mang giá trị thực tiễn.

Thành công của chương trình LG Campus Ambassador 2025 một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của LG khi đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam. Thương hiệu không chỉ mong muốn tạo thêm kết nối bền chặt với thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, mà còn khuyến khích, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo để họ tự tin bứt phá, lan tỏa những giá trị tích cực như tinh thần Life’s Good.