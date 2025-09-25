LG giới thiệu giải pháp sống thông minh ‘LG AI Home’ tại IFA 2025

“LG AI Home” mang đến sự hài hoà cho cuộc sống với thiết bị gia dụng AI tiên tiến và giải pháp được thiết kế riêng cho phong cách sống châu Âu.

Tại triển lãm Innovation For All (IFA) 2025 được tổ chức tại Berlin, LG Electronics công bố tầm nhìn về cuộc sống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với chủ đề “LG AI Appliances Orchestra”, LG mang đến các giải pháp gia dụng thông minh, giúp nâng tầm cuộc sống hàng ngày, nâng cao sự tiện lợi, cá nhân hoá và hiệu quả năng lượng cao hơn.

Tại các gian hàng triển lãm, khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp “LG AI Home”, khám phá cách công nghệ AI cốt lõi của LG chăm sóc các thành viên trong gia đình và nhiều tiện ích được cá nhân hoá.

Thiết bị gia dụng tích hợp AI

Tại triển lãm, LG cũng giới thiệu loạt thiết bị gia dụng AI mới được phát triển dựa trên nghiên cứu sâu rộng về nhu cầu và xu hướng của người tiêu dùng châu Âu. Một số sản phẩm tập trung mạnh vào hiệu quả năng lượng và đạt hiệu suất hàng đầu trong ngành.

Các thiết bị gia dụng được LG tích hợp AI phù hợp nhu cầu và xu hướng của người tiêu dùng châu Âu.

Tủ lạnh thông minh LG kết hợp máy nén AI và công nghệ cách nhiệt tiên tiến giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn, đồng thời giảm thất thoát năng lượng. Được thiết kế dành riêng cho các gia đình châu Âu, tủ lạnh sở hữu loạt cải tiến phù hợp như bản lề Zero Clearance, cho phép cánh tủ mở tối đa cả khi được đặt sát tường.

Đối với máy giặt và máy sấy, công nghệ AI giúp chăm sóc vải một cách nhẹ nhàng. Bảng điều khiển mở rộng cùng kích thước màn hình LCD lớn giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn.

Công nghệ AI trong các thiết bị gia dụng LG mang lại sự tiện lợi, nâng tầm chất lượng sống.

Dòng máy hút bụi AI mới cũng được phát triển nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu vệ sinh. Các sản phẩm mới gồm: Robot hút bụi lau nhà bằng hơi nước, trạm robot hút bụi tích hợp, máy hút bụi cầm tay và máy hút bụi dạng gậy ướt và khô. Mỗi sản phẩm đều mang đến sự tiện lợi vượt trội, hiệu năng cao cùng thiết kế hiện đại, tinh tế. Đặc biệt, trạm robot hút bụi tích hợp có thể lắp đặt gọn gàng dưới bồn rửa nhà bếp, đảm bảo tính thẩm mỹ. Máy hút bụi dạng gậy ướt và khô siêu nhẹ, được thiết kế nhằm giảm thiểu tình trạng mỏi cổ tay khi sử dụng.

Để gia tăng tiện dụng của các thiết bị, LG cũng giới thiệu LG Comfort Kit - loạt phụ kiện giúp việc sử dụng thiết bị gia dụng trở nên dễ dàng cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng người dùng.

Trải nghiệm ngôi nhà thông minh sống động

Bên cạnh dải sản phẩm gia dụng mới, LG còn giới thiệu cách LG ThinQ AI và ThinQ ON hoạt động hài hoà để đơn giản hoá và làm phong phú cuộc sống thường ngày. ThinQ AI có thể gợi ý thực đơn lành mạnh, tự động làm nóng lò nướng, nhận diện người dùng qua giọng nói và điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ hay âm nhạc theo sở thích cá nhân. ThinQ UP cho phép nâng cấp thiết bị LG thông qua bản cập nhật phần mềm mới; ThinQ Care cung cấp khả năng giám sát và bảo trì chủ động để đảm bảo hiệu suất thiết bị bền bỉ, lâu dài.

Khách tham quan có thể trải nghiệm ngôi nhà thông minh với LG ThinQ AI và ThinQ ON.

Vượt ra khỏi không gian sống, LG cũng giới thiệu Spielraum - giải pháp không gian di động AI. Giải pháp này đưa trải nghiệm “LG AI Home” vào xe cộ và cho phép kết nối liền mạch, mang đến trải nghiệm mượt mà, không gián đoạn giữa nhà và ôtô.

Bội thu giải thưởng tại lễ trao giải Sáng Tạo IFA 2025

Tại lễ trao giải Sáng Tạo IFA 2025 lần đầu được tổ chức, LG được vinh danh với 17 giải thưởng. Trong đó, danh hiệu cao nhất “Sản phẩm xuất sắc nhất IFA” (Best of IFA) thuộc về LG Signature OLED T - TV LG trong suốt không dây đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm đột phá này còn chiến thắng ở hạng mục “Sản phẩm giải trí tại gia xuất sắc nhất” (Best Home Entertainment), ghi dấu “cú đúp” tại sự kiện năm nay.

LG Signature OLED T - TV LG trong suốt không dây được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc nhất IFA”.

Cụ thể, giải “Sản phẩm di động tốt nhất” (Best of Mobility) thuộc về LG Spielraum; bộ sản phẩm LG Comfort Kit được trao giải “Sản phẩm có khả năng tiếp cận tốt nhất” (Best in Accessibility Focused Product). Trong lĩnh vực điện tử gia dụng, LG chiến thắng giải “Sản phẩm gia dụng tốt nhất” (Best in Home Appliances) với máy rửa bát thông minh tối ưu chu trình rửa dựa trên khối lượng, mức độ bẩn và bộ lọc loại bỏ vi nhựa trên thiết bị giặt sấy, kết hợp giữa sự tiện lợi và trách nhiệm môi trường. Ngoài giải thưởng chính, LG còn nhận 11 danh hiệu Honoree ở nhiều lĩnh vực như gia dụng, thiết kế, nhà thông minh và giải trí gia đình.

Với 17 giải thưởng, bao gồm danh hiệu cao quý “Best of IFA”, LG tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu tiên phong đổi mới toàn cầu, đồng thời khẳng định uy tín, định hình tương lai của công nghệ gia dụng, giải trí và nhà thông minh.