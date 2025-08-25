TV LG NanoCell AI 2025 - lựa chọn cá nhân hóa cho gia đình

Không chỉ sở hữu nhiều nâng cấp về hiển thị, LG NanoCell thế hệ mới - với tính năng AI Thấu cảm - còn là trợ lý giải trí với khả năng cá nhân hóa theo sở thích từng thành viên.

Kế thừa công nghệ màn hình NanoCell độc quyền, TV LG thế hệ mới mang đến hình ảnh có màu sắc thuần khiết và chiều sâu ấn tượng. Cùng với đó là công nghệ 4K Upscaling thông minh, sử dụng AI để phân tích và tái tạo chi tiết cho mọi nội dung có độ phân giải thấp. Nhờ sự kết hợp này, từ phim bom tấn cho đến các video cũ, mọi khung hình đều được nâng cấp để trở nên sắc nét, mãn nhãn và sống động.

Điểm nhấn của LG NanoCell AI 2025 chính là công nghệ AI Thấu cảm (Affectionate Intelligence). Nếu TV thông minh bình thường chỉ cá nhân hóa dựa trên lịch sử xem chung của cả nhà, thì NanoCell AI 2025 lại có Voice ID giúp nhận diện chính xác giọng nói của từng người. Nghĩa là khi người dùng ra lệnh, TV không chỉ làm theo mà còn biết ai đang nói, sau đó tự động nhận diện hồ sơ cá nhân, điều chỉnh nội dung yêu thích và gợi ý chương trình phù hợp với thói quen, sở thích của mỗi người.

LG NanoCell AI 2025 có thể đề xuất các nội dung chuẩn gu của từng thành viên trong nhà qua giọng nói.

Theo đó, người dùng chỉ cần nhấn vào phím AI trên Magic Remote và nói “Hi LG, tôi muốn…” kèm câu lệnh, TV sẽ tự động nhận diện người dùng và đề xuất mọi yêu cầu.

Ví dụ bố nói “Mở tin tức”, TV có thể chuyển sang kênh thời sự mà bố hay xem vào buổi sáng. Mẹ yêu cầu “Mở phim”, màn hình sẽ gợi ý đúng những bộ phim mẹ có thể yêu thích hoặc đang theo dõi. Còn các bé thì chỉ cần nói “Bật hoạt hình” là TV sẽ vào ngay mục thiếu nhi, hiển thị màu sắc tươi sáng và âm lượng vừa phải. Tất cả đều được tinh chỉnh sẵn theo hồ sơ cá nhân, biến chiếc TV thành một trợ lý ảo thông minh hiểu rõ từng thành viên, phục vụ đúng nhu cầu và mang lại trải nghiệm riêng tư, liền mạch mà trước giờ khó tìm thấy.

Không chỉ dừng lại ở đó, khả năng của chiếc TV này còn được mở rộng hơn nữa nhờ tích hợp trợ lý ảo Microsoft Copilot. Giờ đây, người dùng có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng và biến nó thành một công cụ thông minh phục vụ nhiều nhu cầu hàng ngày. Ví dụ người lớn tuổi có thể tra cứu thông tin hoặc tin tức thời sự mới nhất chỉ bằng một câu lệnh đơn giản. Tương tự, các em nhỏ cũng có thể tra từ điển tiếng Anh ngay khi đang học mà không cần thao tác phức tạp. Sự kết hợp này giúp chiếc TV thực sự thân thiện, dễ dàng thao tác với người dùng ở mọi lứa tuổi.

TV NanoCell AI 2025 tái hiện thực tế sống động trên màn ảnh nhỏ.

Không chỉ chăm sóc cho từng sở thích cá nhân, LG NanoCell AI 2025 còn “nuông chiều” đôi tai người dùng với âm thanh ấn tượng. Công nghệ AI sử dụng thuật toán nâng cao để tạo hiệu ứng âm thanh vòm ảo 9.1.2, bao phủ khắp không gian phòng. Khi xem phim, người dùng sẽ cảm giác như âm thanh đến từ mọi hướng, từ tiếng gió thổi, mưa rơi cho đến tiếng nhân vật thì thầm, khiến từng cảnh phim trở nên sống động và cuốn hút hơn.

TV NanoCell AI 2025 mang đến trải nghiệm mãn nhĩ với âm thanh đa chiều sống động, chân thực và đắm chìm.

Sức hút của dòng TV LG NanoCell AI 2025 tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trên thị trường với kỷ lục hơn 15.000 sản phẩm đã được bán ra kể từ khi Điện máy Xanh chính thức phân phối đặc quyền từ tháng 5. Thành công này là minh chứng cho quyết định chiến lược của LG khi tin tưởng vào hệ sinh thái toàn diện của Điện máy Xanh.

Sở hữu hệ thống cửa hàng trải rộng khắp cả nước, Điện máy Xanh là nền tảng để công nghệ mới của LG dễ dàng lan tỏa đến đông đảo khách hàng. Ngoài ra, “ông lớn bán lẻ” này cũng biến việc sở hữu TV NanoCell thành trải nghiệm toàn diện và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Khách hàng không chỉ được miễn phí lắp đặt và hưởng mức giảm giá trực tiếp lên đến 4 triệu đồng, chương trình trả chậm 0% lãi suất linh hoạt, mà còn nhận ngay quà tặng gia dụng giá trị như máy giặt, quạt đứng hay máy xay thịt (tùy sản phẩm), voucher mua sắm UrBox lên đến 4 triệu đồng cùng gói ứng dụng giải trí cao cấp.

Đặc biệt, Điện máy Xanh cam kết hỗ trợ "trọn vòng đời” với chính sách bảo hành lên đến 4 năm, mang lại sự an tâm cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng lâu dài. Sự cộng hưởng giữa công nghệ từ LG và hệ thống ưu đãi, dịch vụ hậu mãi từ Điện máy Xanh đã biến việc sở hữu một chiếc TV AI tương lai trở thành lựa chọn hấp dẫn hàng đầu đối với khách hàng.