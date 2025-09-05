Lewandowski mất hút trong ngày Ba Lan cầm hòa Hà Lan

Ba Lan kiên cường giành kết quả hòa 1-1 trước Hà Lan dù bị đối thủ lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu thuộc bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Lewandowski mất hút trong trận đấu gặp Hà Lan.

Sau khởi đầu chậm chạp, đội chủ nhà dần áp đảo. Phút 12, Tijjani Reijnders suýt mở tỷ số với cú sút chạm người đổi hướng đi trúng cột dọc. Sau đó, hậu vệ Denzel Dumfries buộc thủ thành Lukasz Skorupski phải trổ tài bằng pha đánh đầu cận thành đầy uy lực.

Đến phút 28, Dumfries đã cụ thể hóa thế trận vượt trội khi bật cao đánh đầu tung lưới Ba Lan từ quả phạt góc của Memphis Depay, khiến sân De Kuip bùng nổ. Dù vậy, Ba Lan không hề nao núng. Họ không sụp đổ mà đáp trả bằng pha solo ấn tượng của Piotr Zielinski, đi bóng nửa sân trước khi dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, đội bóng áo cam tiếp tục dồn ép nhưng vẫn thiếu những pha xử lý quyết định. Xavi Simons có cú sút sấm sét chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 68, trong khi Reijnders lại dứt điểm yếu ớt, đúng vào vị trí Skorupski.

Sự phung phí ấy phải trả giá. Phút 80, Matty Cash tung cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm, găm bóng vào góc xa khiến thủ thành Bart Verbruggen bó tay, mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Ba Lan.

Trong những phút còn lại, Hà Lan dốc toàn lực tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ kiên cường của Ba Lan. Trên khán đài, CĐV khách ăn mừng như thể giành chiến thắng, trong khi tiếng la ó vang khắp sân De Kuip.

Trận đấu còn ghi dấu sự trở lại của Robert Lewandowski với băng đội trưởng sau mâu thuẫn cùng HLV cũ Michal Probierz. Tuy nhiên, tiền đạo Barca gần như “mất hút” và bị thay ra sân đầu tiên vào phút 64.

Kết quả này khiến cục diện bảng G trở nên căng thẳng, khi Hà Lan và Ba Lan cùng có 7 điểm, ngang bằng Phần Lan, dù “Cơn lốc màu da cam” thi đấu ít hơn 1 trận.